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Crisis migratoria

El mensaje viral de un empresario para "vengarse" de Marruecos: "Ponerles aranceles destruiría su economía"

Espejo Público habla con José Vizner, el empresario cuyo discurso de las represalias comerciales a Marruecos se ha convertido en viral.

Crisis migratoria en Marruecos.

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Laura Simón
Laura Simón
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La crisis migratoria en Marruecos ha provocado numerosas reacciones políticas y sociales. En las últimas horas el vídeo de un ciudadano explicando cómo puede España vengarse de la entrada masiva de inmigrantes se ha convertido en viral. Asegura este hombre que España puede destruir Marruecos sin recurrir a lo militar. "El 85% de lo que exportan pasa por España y ponerle aranceles destruiría su economía. España puede pedirle a Bruselas que lo haga", aseguraba.

Espejo Público habla con José Vizner, protagonista de este vídeo. Mantiene que España es el primer cliente de Marruecos, su banquero y su frontera. "No podemos poner aranceles pero tenemos un sello en la aduana que pesa más que 20 comunicados" advierte.

"En Algeciras podemos poner un sello de manera inmediata o ver todos los controles fitosanitarios"

En Algeciras ellos lanzan por España su tránsito de comercio. Allí podemos poner un sello de manera inmediata o tener la opción de ver todos los controles fitosanitarios en regla y analizarlo todo. "No digo que hagamos eso pero digo que sí tenemos una baza en la que Marruecos se juega mucho", analiza.

Matiza que, de convertirse España en una barrera comercial para Marruecos el país podría usar otras rutas como Marsella. "Pero nosotros tenemos la posibilidad de decirles que podemos colaborar", expresa.

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