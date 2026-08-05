"Por una prótesis me amputaron el pene": la historia de José Luis para acabar con su disfunción eréctil

José Luis empezó a vivir una pesadilla en 2016 tras sufrir una disfunción eréctil con desviación de Peyronie. Acudió al médico y empezaron a tratarle con viagra pero, le cambiaron la medicación porque afectaba al corazón y él ya había sufrido un infacto anteriormente. Le propusieron ponerse inyecciones pero asegura que por el dolor terminó siendo inviable.

Sin embargo, con el paso del tiempo y pensando en su comodidad optó por una operación recomendada por los médicos aunque su mujer no estaba de acuerdo. Consistía en ponerse una prótesis en el aparato reproductor y que fuera él mismo quien lo controlase para tener una erección cuando quisiera.

Según cuenta, le dañaron arterias, el pene no respondía, tenía dolores insoportables y empezó a ponerse morado. Tuvo que ser intervenido de urgencia y le cortaron la mitad del miembro porque estaba necrosado, y a los dos días, tuvieron que amputárselo por completo ya que la situación había empeorado.

Finalmente, se realizó una urestroctomía, un agujero entre el escroto y el ano con un tubo conectado a la vejiga para poder orinar. Desde entonces sólo puede hacerlo sentado o de cunclillas pero no de pie.

Esta dura situación le ha costado su matrimonio, ya que nota a su mujer muy cambiada. Siente que ha perdido su masculinidad y a su mujer porque no puede complacerla.

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