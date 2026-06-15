La UCO concluye que las siglas "P.S." encontradas en la agenda de Leire corresponden a Pedro Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que las siglas "P.S" encontradas en las anotaciones de la 'fontanera' del PSOE Leire Díez aluden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras encontrar una referencia a David Sánchez como "hermano de P.S".

El informe de la UCO relata que en marzo de 2025 se intentó recusar a la magistrada del caso que afecta a David Sánchez tras solicitar su personación en el procedimiento como acusación popular y que se intentó recusar a su acusado. Tal y como dice el informe, "debe destacarse, a este respecto, que en las anotaciones de las libretas de Leire estaban contempladas ambas posibilidades: tanto la asunción de la defensa de David Sánchez como la personación de la acusación popular".

La UCO insiste en que el objetivo último de la trama dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez era velar por los "intereses" del PSOE, el Gobierno y del propio líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Una de las causas judiciales en las que esta trama trató de intervenir fue la del hermano del presidente, sobre la que Díez apuntó en sus agendas una "posible estrategia" en la que figuraban acciones como elegir a su abogado, personarse como acusación popular o maniobrar contra la juez instructora del caso, la magistrada Beatriz Biedma.

Las menciones a P.S.

La exmilitante socialista Leire Díez escribió varias veces "Pedro Sánchez", "P.S." o "presidente" en una de sus agendas y en distintos contextos, aludiendo, por ejemplo, a la influencia que "P.S" habría ejercido en el "control" de una línea editorial o a una "reunión".

Así consta en una de las libretas intervenidas a la exmilitante socialista por la UCO e incorporadas al sumario del caso Leire.

En concreto, Díez apuntó en esta agenda el término "presidente" en dos ocasiones, con motivo de la filtración a la prensa de algunos mensajes de WhatsApp entre Sánchez y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, actualmente en prisión y a la espera de la sentencia del juicio del Tribunal Supremo sobre presuntos amaños en la compra de material sanitario.

En las siguientes páginas aparecen varias menciones a "P.S.". Tal y como subrayó Díez, "cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S. La línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph".

Más tarde, en la misma página, la exmilitante aludió a una "reunión con P.S." y a una "Operación PSOE" añadiendo que "intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe".