Los vecinos de Ceuta recogen una larga lista de menores marroquíes: "Nos chirría un poquito la cifra que dan las autoridades"

A pesar de las declaraciones de la oposición, que rechazan la acogida de menores no acompañados, el Gobierno mantiene su postura y pretender ayudar a lo que son más de 1.000 menores según las autoridades.

Sin embargo, esta cifra podría distar de la realidad, según lo que nos cuenta un vecino de Ceuta en representación de su comunidad. "Estuvimos ayer hasta las 2:30 y ahora tenemos 4.800 y pico. Ahora había niños en la puerta para apuntarse otra vez", relata.

Según este vecino, al que ha entrevistado Miguel Ángel Silva en directo, esta cifra no tiene nada que ver con la que dan las autoridades. "Nos chirría un poquito la cifra que dan las autoridades de que son 1.000 y algo de menores no acompañados. Tengo constancia de que eso no es así", asegura.

A pesar de este registro, el vecino, de origen marroquí pero ciudadano en la ciudad colindante, recuerda que "no es una lista oficial". Sin embargo, tal y como añade: "Los medios han podido ver in situ dónde los estábamos apuntando".

"Entre un 55-60% de la lista son niños muy pequeños"

Lorena García le ha preguntado al vecino si todos son menores realmente o si alguno podría haberse aprovechado de la situación. "Hay alguno que pueda tener la picardía y pasarse por menor pero entre un 55-60% de la lista son niños muy pequeños; de 10 a 15 años", asegura.

El portavoz de los vecinos de Ceuta ha explicado la labor que están haciendo con esos niños que no cuentan con la compañía de un mayor: "Se ponen en contacto con familiares. En mi terminal hay como 400 números de teléfono que he intentado dejarles para que llamen a sus familiares". Pero recuerda que, aunque algunos puedan haber cruzado teniendo familia, "hay muchos que provienen de familias desestructuradas, pobres... otros que piensan que aquí van a tener una vida mejor".

Ante todo, el entrevistado solo pide que "ya que están aquí se les tiene que facilitar algo de ayuda". De momento, son los vecinos los que están haciendo todo lo que está en sus manos para colaborar: "tienen la ayuda de los vecinos, lo que les puedan dar de una casa... ayer nos dieron desde el área de menores unos 150 bocadillos y hemos priorizado dárselos a los más pequeños".

"Yo creo que se debería hacer un triaje y ver a los niños mas vulnerables. En la forma de actuar se ven niños que lo han pasado muy mal", concluye el vecino.

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