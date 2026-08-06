Crisis migratoria
La alcaldesa de Alcalá de Henares reprocha al Gobierno su gestión en la crisis de Ceuta: "Ahora van a trasladar un problema a las comunidades autónomas"
La alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid) Judith Piqué cree que es el Gobierno quien tiene que poner recursos para solucionar la crisis migratoria de Ceuta y no trasladar la responsabilidad de acoger migrantes a las comunidades autónomas.
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Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), cuenta en su municipio con un centro de acogida de inmigrantes. Comprende la petición de socorro del presidente de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes pero cree que las ayudas se tienen que gestionar de otro modo. "Estamos hablando de la responsabilidad de comunidades autónomas gobernadas por el PP cuando habría que exigir al Gobierno que ponga todos los medios a disposición para atender a estas personas", establece.
La alcaldesa destaca que por el momento se desconoce el número exacto de menores que hay en Ceuta ni cuantas personas migrantes adultas quedan en la ciudad. "Esto es la primera parte de lo que nos va a llegar y si cedemos a todos los chantajes no sé lo que vamos a llegar a tener mañana", señala. Establece además que hay dos comunidades: País Vasco y Cataluña, con PNV y Junts; que han dicho que no van a acoger a nadie. "Mientras Sánchez está de vacaciones sin atender a todas estas personas".
"Hay que iniciar las devoluciones"
Pide al ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares que se ponga en contacto con Marruecos e inicie las devoluciones. "Ahora van a trasladar un problema y una responsabilidad a las comunidades autónomas".
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