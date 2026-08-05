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Mejores momentos | 5 de agosto

La ambición lleva a Elena al éxito: “Todo lo que tú estás queriendo lo estás consiguiendo”

La concursante, que ha decidido ir a por todas, ha conseguido el ‘Supercomodín’ y se ha posicionado con un gran marcador.

La ambición lleva a Elena al éxito: “Todo lo que tú estás queriendo lo estás consiguiendo”

La ambición lleva a Elena al éxito: “Todo lo que tú estás queriendo lo estás consiguiendo”

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Marta Jorge
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Menudo ritmo ha cogido Elena en este programa de La ruleta de la suerte. La concursante, que ha ido a por todas durante todo el concurso, estaba jugando su turno en este panel de la letra oculta, y aunque se sabía el panel y tenía una buena cifra, ha querido jugar hasta conseguir el ‘Supercomodín’.

Elena ya había conseguido los 100 euros de la primera prueba de velocidad, después había hecho un panel de 900 euros en el que había conseguido los gajos del comodín y el ‘Me lo quedo’ y ahora ha querido ir a por todas en este nuevo panel. Se la ha jugado tanto, que incluso ha tenido que hacer uso del comodín que había conseguido anteriormente.

Pero finalmente ha conseguido el ‘Supercomodin’ y se ha hecho con un panel de 700 euros. Además, sorprendentemente, a estas alturas del programa, Elena era la única concursante que tenía dinero en su marcador, que se ha posicionado con 1.700 eurazos en total. Incluso Jorge Fernández se ha quedado impresionado con la actitud de la concursante: “Todo lo que tú estás queriendo lo estás consiguiendo”, ha dicho felicitándola. ¡Enhorabuena Elena! ¡Revive el momento en el vídeo!

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