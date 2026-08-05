Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 5 de agosto

El motivo por el que Antonio Albella podría ser talismán para Javier: “Viví un bote y fui padrino de un ganador”

Hacía dos años que el actor no visitaba Pasapalabra y se ha mostrado encantado de conocer especialmente a Javier, al que ha pedido que cante en estos programas.

El motivo por el que Antonio Albella podría ser talismán para Javier: “Viví un bote y fui padrino de un ganador”

El motivo por el que Antonio Albella podría ser talismán para Javier: “Viví un bote y fui padrino de un ganador”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Cuatro actores componen el nuevo cuarteto de invitados que ha comenzado visita a Pasapalabra. David Fernández, Antonio Albella y las hermanas Marta y Loreto Valverde han regresado al concurso con muchas ganas de ayudar a los concursantes y divertirse con las pruebas.

El punto más reflexivo lo ha puesto Antonio, ya que hacía dos años de su pasada participación en el concurso. “He vivido grandes momentos aquí”, ha asegurado. De hecho, haciendo repaso, se trata de un auténtico talismán. “Viví un bote, con Sofía, fui padrino de un ganador de bote, Óscar, porque su primer programa lo hizo conmigo, y he jugado con grandes ganadores, como Orestes”, ha recordado.

El actor se ha mostrado encantado de conocer ahora a Javier y a David. De hecho, al madrileño le ha hecho una petición: “Espero que cantes, porque me encanta cuando haces una versión lírica de cualquier tema”. Sin duda, ha demostrado que es un entusiasta seguidor de Pasapalabra.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El motivo por el que Antonio Albella podría ser talismán para Javier: “Viví un bote y fui padrino de un ganador”

El motivo por el que Antonio Albella podría ser talismán para Javier: “Viví un bote y fui padrino de un ganador”

Pene amputado

"Por una prótesis me amputaron el pene": la historia de José Luis para acabar con su disfunción eréctil

Ciega

Se asomó unos segundos a la ventana para ver un eclipse y se quemó la retina

Silvia
Actualidad

Silvia Taulés desvela la reacción de Isabel Pantoja tras perder dos pleitos contra Hacienda: "Se lo esperaba y va a recurrir"

Ceuta
En directo

Los trabajadores sufren importantes pérdidas económicas tras la crisis migratoria en Ceuta: "Ha sido la peor experiencia después de 25 años"

Jorge Badía
Última hora

Asesinada a tiros una agente en el cuartel de Llanes: su exmarido tenía una sentencia firme por violencia de género

Una guardia civil muere a tiros en el cuartel de Llanes por su expareja que también pertenecía al Cuerpo de Seguridad.

Marta Sánchez
En plató

Luis Miguel Montero nos desvela los mejores secretos de Interviú: "La revista nunca perdió dinero con una portada"

El periodista Luis Miguel Montero nos acompaña en plató para poner cifra a los mejores desnudos de Interviú.

¿Desde dónde ven el eclipse los ricos?

¿Dónde ven el eclipse los ricos?: observatorios flotantes, conciertos privados y paseos a caballo para contemplar el fenómeno

Pilar se lleva 925 euros con un par de tiradas: “¡Muy bien, muy bien!”

Pilar se lleva 925 euros con un par de tiradas: “¡Muy bien, muy bien!”

La ambición lleva a Elena al éxito: “Todo lo que tú estás queriendo lo estás consiguiendo”

La ambición lleva a Elena al éxito: “Todo lo que tú estás queriendo lo estás consiguiendo”

Publicidad