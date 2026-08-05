Mejores momentos | 5 de agosto
El motivo por el que Antonio Albella podría ser talismán para Javier: “Viví un bote y fui padrino de un ganador”
Hacía dos años que el actor no visitaba Pasapalabra y se ha mostrado encantado de conocer especialmente a Javier, al que ha pedido que cante en estos programas.
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Cuatro actores componen el nuevo cuarteto de invitados que ha comenzado visita a Pasapalabra. David Fernández, Antonio Albella y las hermanas Marta y Loreto Valverde han regresado al concurso con muchas ganas de ayudar a los concursantes y divertirse con las pruebas.
El punto más reflexivo lo ha puesto Antonio, ya que hacía dos años de su pasada participación en el concurso. “He vivido grandes momentos aquí”, ha asegurado. De hecho, haciendo repaso, se trata de un auténtico talismán. “Viví un bote, con Sofía, fui padrino de un ganador de bote, Óscar, porque su primer programa lo hizo conmigo, y he jugado con grandes ganadores, como Orestes”, ha recordado.
El actor se ha mostrado encantado de conocer ahora a Javier y a David. De hecho, al madrileño le ha hecho una petición: “Espero que cantes, porque me encanta cuando haces una versión lírica de cualquier tema”. Sin duda, ha demostrado que es un entusiasta seguidor de Pasapalabra.
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