La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece en el Senado

A petición del PP, y en una semana en la que la actualidad judicial marca la agenda de todo el entorno socialista esta tarde comparecerá en el Senado la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Se le va a preguntar por sus reuniones con Leire Díez, según la UCO se han producido al menos tres encuentros con la llamada 'fontanera' del PSOE. Desde el pasado año, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska negó que esas citas se hubiesen producido, sin embargo tras el informe de la UCO la propia González reconoció tres reuniones.

A través de un comunicado, González indicó que dos de los encuentros no estuvieron relacionados con el cuerpo y en el tercero la exmilitante le pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, a lo que la máxima autoridad del instituto armado se negó.

A Leire Díez se le investiga por una presunta trama que tenía como objeto desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Los investigadores creen que la exmilitante trató de promover una investigación contra la UCO en relación con unas presuntas filtraciones, y consideran que Mercedes González conocía esa actividad.

El PP ha pedido la dimisión o el cese de Mercedes González. La comparecencia comenzará a las 16:00 horas y se prevé que la directora de la Guardia Civil tenga que hacer frente a preguntas sobre esta investigación en la que un exresponsable de la UCO dijo haber recibido la orden de "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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