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En tierra lejana | 4 de agosto

"Ojalá el amor pudiera siempre con todo": Alya y Cihan abren su corazón en su cita más romántica

Antes de morir, Fikriye dejó preparado un último regalo para su hija: dos entradas para un cine de verano. Al encontrar los tickets entre las pertenencias de su madre, Alya ha decidido cumplir su última voluntad con Cihan, regalándose una noche que ninguno de los dos olvidará.

"Ojalá el amor pudiera siempre con todo": Alya y Cihan abren su corazón en su cita más romántica

"Ojalá el amor pudiera siempre con todo": Alya y Cihan abren su corazón en su cita más romántica

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de disfrutar de la película al aire libre, ambos han compartido una conversación marcada por las emociones. La historia que acababan de ver ha llevado a Alya a reflexionar sobre el amor, la confianza y la importancia de no rendirse nunca.

"Ojalá el amor pudiera siempre con todo. Pero eso solo pasa en las películas", ha comentado él. Alya le ha respondido que en la vida lo importante es levantarse después de cada caída. "Los que ganan son los que se levantan siempre, aunque tropiecen dos veces o doscientas", le ha asegurado.

La conversación ha llevado a Alya a recordar algo que Cihan le dijo días atrás: que siempre acaba perdiendo a las personas que ama y que nunca hay que dejar las cosas importantes para mañana. Convencida de que aquello escondía algo más, no ha dudado en preguntarle qué quería decirle.

Ha sido entonces cuando Cihan ha estado a punto de contarle toda la verdad sobre el embarazo de Mine. "Tengo que decirte algo importante", le ha confesado. Pero, cuando Alya le ha pedido que siguiera, él ha dado marcha atrás. "Mejor no. Aquí no. Aquí siento el corazón más ligero. No quiero que algo tan bonito quede empañado por algo doloroso", ha respondido.

Lo que Alya todavía no sabe es que Cihan ha decidido retrasar una confesión que puede cambiar por completo su historia: Mine está embarazada de él.

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Series

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