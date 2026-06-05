La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, reconoce al menos dos encuentros con Leire Díez

El sumario de la investigación sobre la exmilitante socialista Leire Díez fijaba tres encuentros con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González: 30 de septiembre, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025. El objetivo de estas reuniones habría sido que iniciara actuaciones administrativas" contra los agentes de la UCO.

A última hora del jueves, la directora general de la Guardia Civil reconoce al menos dos encuentros cara a cara con la presunta fontanera del PSOE, en las que asegura que en esas reuniones no habló con Leire sobre perjudicar a la UCO, en contra de lo que sostiene la propia benemérita. Señala que que "jamás" ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco "ha interferido en ninguna investigación".

En un comunicado rompía su silencio explicando y corroborando lo revelado por la Guardia Civil horas antes. Ambas se conocieron cuando Leire era la directora de relaciones institucionales de Correos y ella la delegada del Gobierno en Madrid. En aquel momento la directora era la voz del Gobierno y poco después llegó a la dirección general de la Guardia Civil.

El primer encuentro tiene una duración de 15 minutos en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil. La presunta fontanera es quién vuelve a contactar con ella meses después, pero la cita es anulada. Al tiempo se retoma y, según el comunicado, Díez le habría pedido trabajo para el comandante imputado en el caso Koldo, pero González lo habría rechazado.

"La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil. Institución para la que trabaja día a día, a la que respeta y admira", señalaban en el comunicado. Una aclaración que niega lo que Unidad Central Operativa sostiene en su informe.

El Gobierno sostiene 3 encuentros

Por su parte, el Gobierno admitió que se reunieron al menos tres veces de forma privada mientras estaba en marcha la trama para "limpiar" las acusaciones de corrupción contra el entorno de Pedro Sánchez pero aseguró que sólo hablaron de su "situación familiar", aunque se limitaron al "ámbito personal", según fuentes de Moncloa

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska se pronunció la semana pasada negando que se hubieran producido esos encuentros. E incluso en la jornada de ayer volvió a defender a la directora asegurando que que no ha tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de figuras de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y defendió su "plena honestidad".

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