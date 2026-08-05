Asesinada a tiros una agente en el cuartel de Llanes: su exmarido tenía una sentencia firme por violencia de género

Un agente de la Guardia Civil ha sido detenido tras presuntamente asesinar a su expareja, también guardia civil y madre de sus tres hijos, en un suceso ocurrido este miércoles en el cuartel de la localidad. Según las primeras informaciones, el ataque se produjo alrededor de las 13:30 horas, cuando el hombre accedió a las instalaciones y abrió fuego contra la víctima.

Durante la intervención para detener la agresión, dos compañeros intentaron reducir al presunto autor. Como consecuencia del tiroteo, el agresor resultó gravemente herido y un teniente de la Guardia Civil recibió un disparo en una pierna, por lo que también tuvo que ser atendido por heridas de gravedad.

Tras el trágico suceso, el agresor huyó hacia el garaje, allí se escondió entre los coches y finalmente fue abatido por el resto de agentes. Un dato importante es que la pareja llevaba tiempo sin estar juntos, sin embargo, hace escasos días, a él le comunicaron su separación del servicio de la Guardia Civil por una sentencia firme de violencia de género sobre su expareja.

Pese a que, le habían retirado su pistola, robó un arma de la taquilla de su compañero la noche anterior.

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