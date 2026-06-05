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La libreta de Leire Díez sale a la luz: reuniones, nombres de políticos, empresarios y apuntes sobre algunos de los casos judiciales

La UCO incorpora al sumario varios cuadernos manuscritos de la exmilitante socialista con referencias a empresarios, políticos, jueces e investigaciones de actualidad.

Imagen de la exmilitante socialista, Leire Díez

La libreta de Leire Díez: reuniones, nombres propios y apuntes sobre los principales casos políticos | EFE

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Las anotaciones personales de Leire Díez se han convertido en una nueva pieza dentro de la investigación que dirige la Audiencia Nacional. Entre el material incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil figura una libreta en la que la exmilitante socialista recogía reuniones, nombres propios, ideas y referencias a algunos de los asuntos políticos y judiciales más relevantes de los últimos años.

Los investigadores han incorporado estos manuscritos al sumario al considerar que pueden ayudar a reconstruir la actividad desarrollada por Díez y su entorno.

Las páginas contienen desde apuntes breves hasta reflexiones personales y referencias a encuentros mantenidos con empresarios y figuras públicas.

Un cuaderno repleto de nombres

Entre las anotaciones aparecen referencias a personalidades de ámbitos muy distintos. La libreta menciona nombres como Elena Valenciano, Sandro Rosell, el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También figuran comentarios relacionados con algunos de los protagonistas de las investigaciones que han marcado la actualidad política reciente.

Uno de los apuntes señala: "Aldama era un infiltrado del PP". En otros casos, las anotaciones aparecen sin contexto adicional, lo que dificulta determinar si se trata de afirmaciones, hipótesis o simples ideas personales.

La documentación también recoge referencias a encuentros con empresas que actualmente aparecen en distintas líneas de investigación. Entre ellas figura una anotación que menciona: "Reunión con Tubos Reunidos: reducción de deuda". Las libretas incluyen además listados de tareas, nombres de contactos y reuniones pendientes. En uno de los apuntes puede leerse: "Reunión ZP. Nervioso".

Los cuadernos muestran además un seguimiento constante de procedimientos judiciales y cuestiones políticas que podían afectar al PSOE o al Gobierno.

Casos judiciales y actualidad política

Las anotaciones revelan un interés permanente por asuntos que ocupaban el debate público. Entre ellos aparecen referencias a Pegasus, el caso Delcy o las investigaciones sobre contratos de mascarillas.

En otro de los apuntes figura la frase: "El Pollo Carvajal estaba colaborando con el CNI y la Fiscalía para dar información de Podemos y PSOE". Los investigadores destacan que muchas de las notas aparecen de forma fragmentada y sin explicaciones complementarias.

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