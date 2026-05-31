Quién es quién en la trama de Leire Díez que investiga la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una trama encabezada por Leire Díez para obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno. La causa se ha ampliado a varios dirigentes socialistas, empresarios y abogados.

Desde el verano de 2025, el juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, investigaba una presunta red en la que, además de Díez, también aparecía el empresario Javier Pérez Dorset bajo sospecha. Según ha ido avanzando en la investigación, Pedraz ha ampliado la causa y ha imputado a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, a la gerente socialista Ana María Fuentes y a varios abogados y colaboradores relacionados con la supuesta trama.

Leire Díez, núcleo de la trama

Leire Díez, exmilitante socialista y antigua responsable de comunicación en empresas públicas como Correos y ENUSA, se ha convertido en una de las figuras centrales de la investigación abierta por la Audiencia Nacional. Los investigadores la sitúan en el centro de una presunta trama para obtener información sobre jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.

Su nombre cobró relevancia tras la difusión de audios y mensajes en los que se abordaba la obtención de información sobre integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Fiscalía Anticorrupción. Díez ha defendido que actuaba en el marco de una investigación periodística sobre las denominadas "cloacas del Estado" y ha negado haber trabajado por encargo del Partido Socialista.

Sin embargo, el auto judicial señala que no puede descartarse que algunas de esas actuaciones hubieran sido financiadas a través de estructuras vinculadas al PSOE. En el marco de esta investigación, agentes de la UCO acudieron esta semana a la sede federal socialista de Ferraz para recabar documentación económica y contractual relacionada con el caso.

La Audiencia Nacional trata ahora de determinar si Díez participó en la coordinación de reuniones, pagos y otras actuaciones destinadas a influir o desacreditar procedimientos judiciales considerados perjudiciales para los intereses del PSOE y del Ejecutivo.

Santos Cerdán, citado en varios documentos

Santos Cerdán | EFE

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aparece mencionado en varios documentos y comunicaciones incorporados a la investigación. Según algunas de las conversaciones analizadas por el juez, Leire Díez habría asegurado que fue enviada a Madrid por el dirigente socialista para gestionar información que, supuestamente, "ayudaría al presidente".

Aunque Cerdán ha rechazado cualquier conducta irregular, el magistrado considera que existen elementos suficientes para mantenerlo vinculado a la causa.

Pérez Dolset, el empresario vinculado al caso

Javier Pérez Dolset | EUROPAPRESS

Javier Pérez Dolset figura como uno de los principales interlocutores de Leire Díez en las reuniones y conversaciones investigadas. Defiende que ambos colaboraban en una investigación sobre las llamadas "cloacas policiales" y niega cualquier actuación ilegal. Sin embargo, los investigadores analizan si algunas de las estructuras empresariales de su entorno pudieron utilizarse para canalizar recursos o facilitar actividades relacionadas con los hechos que se investigan.

Ana Fuentes, gerente del PSOE

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes | Europa press

Ana María Fuentes, gerente del PSOE y responsable de la estructura económica del partido, también figura entre las personas señaladas en la investigación. El juez considera que existen indicios de su posible participación en los hechos que se investigan y la sitúa, provisionalmente, como presunta cómplice de los delitos analizados en la causa.

Su llegada a la dirección federal del PSOE se produjo de la mano de Santos Cerdán, con quien mantuvo una estrecha relación dentro de la estructura orgánica del partido.

El socialista andaluz Gaspar Zarrías

Gaspar Zarrías | EFE

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y antiguo dirigente socialista Gaspar Zarrías también aparece mencionado en la investigación. Según el auto judicial, Zarrías habría contratado a Leire Díez durante varios meses de 2024 a través de una sociedad vinculada a su entorno por unos 16.000 euros.

Jacobo Teijelo, abogado

Jacobo Teijelo | Antena 3 Noticias

El abogado Jacobo Teijelo también ha sido incorporado a la investigación por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y actuaciones dirigidas contra las instituciones del Estado. Colaborador habitual en medios de comunicación y tertulias televisivas, su nombre apareció desde las primeras fases del caso por su presunta vinculación con algunas de las actuaciones atribuidas a Leire Díez.

Teijelo forma actualmente parte del equipo jurídico que defiende a Santos Cerdán en el denominado caso Koldo, junto al exdiputado de la CUP Benet Salellas. Su incorporación como investigado se produce después de que inicialmente fuera citado como testigo.

Ismael Oliver, otro abogado imputado

El abogado Ismael Oliver figura entre los investigados en la causa por una batería de delitos que incluye organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, falsedad documental, tráfico de influencias y actuaciones contra las instituciones del Estado. El juez considera que existen indicios suficientes para analizar su posible participación en los hechos que se investigan.

Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil

Juan Sánchez Yepes, antiguo integrante del grupo antiblanqueo de la Guardia Civil entre 2008 y 2022, también figura entre los investigados. Con una larga trayectoria vinculada a investigaciones sobre blanqueo de capitales y tramas relacionadas con el sector de los hidrocarburos, está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y actuaciones contra las instituciones del Estado.

Los investigadores sospechan que pudo facilitar información reservada a empresarios vinculados a distintas causas judiciales. Además, se le atribuye haber presentado denuncias contra varios miembros de la Unidad Central Operativa (UCO), aunque Sánchez Yepes ha defendido públicamente su inocencia y rechaza todas las acusaciones que se le atribuyen.

El avance de la investigación ha elevado la presión política sobre el Gobierno. Mientras el PP reclama un adelanto electoral, Pedro Sánchez ha reiterado que el PSOE colaborará con la Justicia y actuará "con contundencia" si se acreditan responsabilidades.

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