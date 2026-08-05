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AlaZ | 5 de agosto

Insólito bloqueo de Javier en AlaZ: deja a David al mando de un final de infarto

El concursante madrileño ha llegado hasta los 21 aciertos y se ha quedado encallado en las letras pendientes, especialmente en un sinónimo de “fantasioso”.

Insólito bloqueo de Javier en AlaZ: deja a David al mando de un final de infarto

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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A veces, el mayor rival en AlaZ no es el reloj ni el adversario, sino una palabra que se resiste a aparecer en el momento decisivo. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Javier en una recta final tan inesperada como emocionante, con David tomando el mando y dejando el listón en 22 aciertos. Hay que señalar que el barcelonés ha contado con una gran segundada, en parte por los plenos tanto de David Fernández como de Marta Valverde en La Pista.

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Por eso, David ha sido el encargado de abrir la prueba y marcando un buen ritmo de seis respuestas. La ventaja en el marcador ha ido pasando de un atril al otro en función del momento, aunque Javier ha dado un buen golpe sobre la mesa con un tirón de diez letras casi cuando terminaba su primera ronda. La ha terminado justo en su siguiente jugada con 21 aciertos. A partir de ahí, lo que ha ocurrido es un bloqueo insólito.

David ha aprovechado para volver a acercarse y ha terminado por superar a su rival. Intuyendo muchas dudas en el otro atril, ha apostado por plantarse con 22 aciertos. Javier sólo necesitaba uno para empatar. Sin embargo, las letras pendientes le han dejado encallado, dando vueltas especialmente a una P que requería un sinónimo de “fantasioso”. ¿Conseguirá salir de ese atasco en un tenso final? ¡Dale al play!

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