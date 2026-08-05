Los secretos de Hombres G: David Summers muestra los cuadernos con sus letras

La visita de Hombres G a El Hormiguero supuso toda una revolución en el plató. El ilustre grupo español estuvo en el programa para repasar su trayectoria y presentar sus nuevos proyectos.

Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche llegó cuando David Summers, vocalista y compositor, mostró algunos cuadernos antiguos con letras publicadas y no publicadas.

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