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El Hormiguero
Los secretos de Hombres G: David Summers muestra los cuadernos con sus letras
El vocalista y compositor enseñó, en exclusiva, sus apuntes con todas las letras del grupo.
La visita de Hombres G a El Hormiguero supuso toda una revolución en el plató. El ilustre grupo español estuvo en el programa para repasar su trayectoria y presentar sus nuevos proyectos.
Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche llegó cuando David Summers, vocalista y compositor, mostró algunos cuadernos antiguos con letras publicadas y no publicadas.
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