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Pura nostalgia: David Summers enseña, en exclusiva, los cuadernos con todas las letras de Hombres G

El Hormiguero

Los secretos de Hombres G: David Summers muestra los cuadernos con sus letras

El vocalista y compositor enseñó, en exclusiva, sus apuntes con todas las letras del grupo.

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La visita de Hombres G a El Hormiguero supuso toda una revolución en el plató. El ilustre grupo español estuvo en el programa para repasar su trayectoria y presentar sus nuevos proyectos.

Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche llegó cuando David Summers, vocalista y compositor, mostró algunos cuadernos antiguos con letras publicadas y no publicadas.

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