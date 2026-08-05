“La primera vez que me pasa esto”: David Fernández vive un momento inédito en sus visitas a Pasapalabra

A pesar de las muchas veces que David Fernández ha visitado Pasapalabra, hay una experiencia que aún no había vivido hasta ahora. “La primera vez que creo que me pasa esto”, ha asegurado. El cómico ha logrado al fin… ¡un pleno en La Pista!, y ha sido gracias a Duncan Dhu y su mítico ‘Cien gaviotas’.

Apenas ha sonado una guitarra en el primer fragmento, una ayuda insuficiente para Antonio Albella. Pero David Fernández se ha quedado pensando y se ha decidido, con tranquilidad, a darle al pulsador. Ha comenzado a cantar la letra y Roberto Leal ha animado al público a seguirle con palmas. Por este gesto del presentador, David, el concursante, ha comentado: “No es ésa”. ¡Pues esta vez sí!

“Es lo que tiene formar parte de la historia de nuestra música”, ha asegurado Roberto sobre el invitado, que le ha dado la razón al recordar su carrera. “Yo estuve en Eurovisión”, ha destacado por su Rodolfo Chikilicuatre. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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