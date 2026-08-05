Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 5 de agosto

“La primera vez que me pasa esto”: David Fernández vive un momento inédito en sus visitas a Pasapalabra

El cómico ha podido emplear su gran oído musical y su experiencia para hacer pleno en La Pista con ‘Cien gaviotas’.

“La primera vez que me pasa esto”: David Fernández vive un momento inédito en sus visitas a Pasapalabra

“La primera vez que me pasa esto”: David Fernández vive un momento inédito en sus visitas a Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

A pesar de las muchas veces que David Fernández ha visitado Pasapalabra, hay una experiencia que aún no había vivido hasta ahora. “La primera vez que creo que me pasa esto”, ha asegurado. El cómico ha logrado al fin… ¡un pleno en La Pista!, y ha sido gracias a Duncan Dhu y su mítico ‘Cien gaviotas’.

Apenas ha sonado una guitarra en el primer fragmento, una ayuda insuficiente para Antonio Albella. Pero David Fernández se ha quedado pensando y se ha decidido, con tranquilidad, a darle al pulsador. Ha comenzado a cantar la letra y Roberto Leal ha animado al público a seguirle con palmas. Por este gesto del presentador, David, el concursante, ha comentado: “No es ésa”. ¡Pues esta vez sí!

“Es lo que tiene formar parte de la historia de nuestra música”, ha asegurado Roberto sobre el invitado, que le ha dado la razón al recordar su carrera. “Yo estuve en Eurovisión”, ha destacado por su Rodolfo Chikilicuatre. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

“La primera vez que me pasa esto”: David Fernández vive un momento inédito en sus visitas a Pasapalabra

“La primera vez que me pasa esto”: David Fernández vive un momento inédito en sus visitas a Pasapalabra

El motivo por el que Antonio Albella podría ser talismán para Javier: “Viví un bote y fui padrino de un ganador”

El motivo por el que Antonio Albella podría ser talismán para Javier: “Viví un bote y fui padrino de un ganador”

Pene amputado

"Por una prótesis me amputaron el pene": la historia de José Luis para acabar con su disfunción eréctil

Ciega
Actualidad

Se asomó unos segundos a la ventana para ver un eclipse y se quemó la retina

Silvia
Actualidad

Silvia Taulés desvela la reacción de Isabel Pantoja tras perder dos pleitos contra Hacienda: "Se lo esperaba y va a recurrir"

Ceuta
En directo

Los trabajadores sufren importantes pérdidas económicas tras la crisis migratoria en Ceuta: "Ha sido la peor experiencia después de 25 años"

Los empresarios están sufriendo las consecuencias económicas de la crisis migratoria ocurrida desde el pasado jueves. Muchas cancelaciones y grandes pérdidas de dinero.

Jorge Badía
Última hora

Asesinada a tiros una agente en el cuartel de Llanes: su exmarido tenía una sentencia firme por violencia de género

Una guardia civil muere a tiros en el cuartel de Llanes por su expareja que también pertenecía al Cuerpo de Seguridad.

Marta Sánchez

Luis Miguel Montero nos desvela los mejores secretos de Interviú: "La revista nunca perdió dinero con una portada"

¿Desde dónde ven el eclipse los ricos?

¿Dónde ven el eclipse los ricos?: observatorios flotantes, conciertos privados y paseos a caballo para contemplar el fenómeno

Pilar se lleva 925 euros con un par de tiradas: “¡Muy bien, muy bien!”

Pilar se lleva 925 euros con un par de tiradas: “¡Muy bien, muy bien!”

Publicidad