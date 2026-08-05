Roque se rompe y estalla al descubrir que Eduardo es su verdadero padre: “Toda mi vida ha sido una mentira”

Después de que Roque diera por finalizada su reunión con Eduardo tras quedarse en shock con un detalle de una fotografía, padre e hijo han vuelto a verse las caras.

Eduardo no ha podido mostrarse preocupado de que Roque haya descubierto la verdad y parece ser que… ¡así ha sido!

El joven no ha podido evitar confesar que hubo una fotografía que le llamó la atención por el colgante que llevaba Eduardo y que ahora él tien: “Fue el último regalo que me hizo mi madre antes de morir, me quedé muy sorprendido cuando me enteré de que era de usted”.

El chófer ha contado que esa cadena se la regaló a Inma antes de marcharse, lo que ha servido al joven para terminar de atar cabos y descubrir que Eduardo es su padre biológico: “¿Es usted mi padre?”

Eduardo se ha quedado en shock ante estas palabras y se ha limitado a agachar la cabeza en señal de afirmación: “No eres capaz ni de mirarme a la cara”, le ha reprochado su hijo.

“Haberte conocido es una de las alegrías más grandes de mi vida”, ha afirmado el chofer en señal de consolación, pero Roque no ha querido escuchar sus palabras y se ha marchado decepcionado: “Toda mi vida ha sido una mentira”.

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