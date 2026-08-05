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"¡Estás que te sales!": Trancas y Barrancas sacan el lado más competitivo de Hombres G

El Hormiguero

¡Mucho pique! Trancas y Barrancas ‘vuelven chiflados’ a los Hombres G

Los integrantes del grupo se enfrentaron en una sección de lo más desternillante.

El Hormiguero
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Tener un grupo como los Hombres G en el plató siempre es un orgullo. Esta vez, todos los integrantes del grupo se enfrentaron a la divertida sección de Trancas y Barrancas.

En ella, David, Rafael, Javier y Daniel compitieron para ver quién adivinaba más grupos musicales con los jeroglíficos de las hormigas. ¡Desternillante!

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