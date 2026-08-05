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Mejores momentos | 5 de agosto

¡Qué flow! El impresionante dueto de Marta y Loreto Valverde cantando ‘Sweet dreams’

Aunque Marta ha firmado el pleno con esta canción de Eurythmics, las dos hermanas han demostrado que tienen una compenetración espectacular con sus voces.

¡Qué flow! El impresionante dueto de Marta y Loreto Valverde cantando ‘Sweet dreams’

¡Qué flow! El impresionante dueto de Marta y Loreto Valverde cantando ‘Sweet dreams’

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Hablar de Loreto y Marta Valverde es hacerlo de una pareja de hermanas que lleva el espectáculo en su sangre. Pasapalabra se ha convertido en el improvisado escenario en el que han vuelto a demostrar su talento juntas, a pesar de que se han convertido en rivales en La Pista. Sólo una ha ganado, pero las dos han brillado.

Para su canción, han viajado en el tiempo al año 1983. El primer fragmento que ha sonado ha sido suficiente para reconocer ‘Sweet dreams’, de Eurythmics. Las dos invitadas han reconocido la canción, pero el pleno ha sido para Marta por sus mejores reflejos con el pulsador.

La mejor forma de responder es cantando y así lo ha hecho. Para sorpresa de todos, se ha sumado Loreto y juntas han hecho una exhibición vocal al nivel del tema original de Annie Lennox y Dave Stewart. ¡Dale al play para descubrir el flow de este momentazo!

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