Tres de cada cuatro españoles reconocen que se transforman cuando conducen

Conducir nos transforma y lo reconocen 3 de cada 4 conductores. La agresividad es una actitud que multiplicar por 30 el riesgo de siniestro. Para muchos el que es agresivo en el coche también lo es fuera y otros creen que el vehículo nos "envalentona".

3 de cada 10 usan en claxon para quejarse, no respetan los límites de velocidad y a más de la mitad no les importa el impacto ambiental en la conducción. ¿Insultas cuando conduces? Tres de cada cuatro españoles confiesan que sí.

Una macroencuesta revela el alto nivel de agresividad en las carreteras y señala que el 6% de los automovilistas respeta las normas, el tráfico y el medio ambiente. La agresividad, las distracciones y la falta de civismo ambiental imperan en las carreteras de nuestro país. El 74% de los conductores, cerca de 21 millones, reconoce que insulta habitualmente a otros automovilistas, un 33% infringe los límites de velocidad y la distancia de seguridad. Y el 66% admite que ignora por completo el impacto ecológico en su forma de conducir.

El informe denuncia los problemas de convivencia vial. Siendo la agresividad uno de los más alarmantes. El estudio apunta que el 74% de los conductores españoles insulta habitualmente a otros y un 25% realiza adelantamientos para intimidar a otros.

Un 29% usa el claxon de manera recurrente para quejarse y un 19% reconoce que se ha peleado o podría haberlo hecho. Además, un 33% de los encuestados reconoce que no respeta los límites de velocidad ni la distancia de seguridad, un 48% confiesa usar el móvil mientras conduce, el 14% se pone al volante tras haber consumido drogas o alcohol,

El 44% de los siniestros mortales están implicados vehículos de más de 15 años y el 85% de los fallecidos viajaba en automóviles que no tenían la inspección técnica en regla. 1.800 personas mueren cada año en las carreteras españolas, el 90% de los siniestros se deben a errores humanos y el coche privado es una de las principales fuentes de emisiones contaminantes.

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