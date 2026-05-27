Pedro Sánchez: "Todo mi apoyo al presidente Zapatero, no hay motivos para cambiar esa posición"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en Roma tras reunirse con el papa León XIV. Lo hace después de la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y mientras la UCO acude a la sede del PSOE en Ferraz para requerir información por la trama que implica a la 'fontanera' Leire Díez.

Sánchez ha aprovechado la rueda de prensa para insistir en su defensa de Zapatero tras leer el auto y conocerse el sumario de la trama Plus Ultra: "He leído el auto, he conocido a través de los medios el extenso sumario y, sinceramente, lo dije en las Cortes Generales y lo reafirmo aquí, toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir con personas que saben mucho más de Derecho que yo creo que no hay motivos para cambiar esa posición".

"Se tomaron las decisiones sobre la exmilitante Leire cuando el caso saltó a la luz hace más de un año"

El presidente también se ha pronunciado sobre la presencia de la UCO en Ferraz esta mañana: "Sobre los requerimientos en la sede del PSOE, no estamos hablando de un registro... Antes teníamos a una organización política que utilizaba a las fuerzas de seguridad del Estado para obstruir investigaciones judiciales. No quiero minusvalorar la investigación de la Audiencia Nacional, colaboraremos con la Justicia totalmente, la respetamos. Si hablamos de la exmilitante Leire, se tomaron las decisiones sobre ella cuando el caso saltó a la luz hace más de un año. Si hay comportamientos irregulares nuevos actuaremos con la misma contundencia que antes. También quiero subrayar que hemos estado en situaciones muy parecidas en otros momentos".

Preguntado por la gerente del PSOE imputada por la trama Leire: "La gerente Ana María Fuentes ha llevado las cuentas de manera escrupulosa. Ha habido bulos y se hablaba de financiación irregular, algo desmentido por los propios medios. No resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando pero si surgen nuevas informaciones sobre actividades o actitudes irregular actuaremos con contundencia, como siempre hemos hecho".

Descarta adelantar elecciones y destaca la "estabilidad"

Sánchez sigue pensando que la legislatura es sostenible y se aferra a la estabilidad de su Gobierno para seguir acometiendo los cambios que, a su juicio, España necesita: "La política tiene que ajustarse a los tiempos de la Justicia. Sé que hay gente que quiere frenar a España e incluso hacerla retroceder, pero no es mi ánimo ni el del Gobierno [...] ¿Cuántos primeros ministros ha habido en muchos países europeos desde que yo soy presidente? ¿Eso es bueno para hacer transformaciones o hacer los cambios que exige la gente de a pie? No digo que la estabilidad que hemos logrado sea un fin en sí misma, pero es un instrumento para lograr el desempeño económico que estamos logrando".

Y es que no está en su ánimo adelantar elecciones tras las declaraciones de PNV y Coalición Canaria a favor de poner fin a la legislatura o la petición de Emiliano García-Page en Onda Cero de "una cuestión de confianza o elecciones: "Las importantes transformaciones que hemos logrado no habrían ocurrido sin estabilidad. Me permitirá la broma... Hay algún compañero que me pide adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para gobernar de manera más tranquila, y yo se lo agradezco. Pero no puedo convocar elecciones por interés partidista, sino por el interés general de los ciudadanos... y ese interés es la estabilidad y la consolidación de políticas para zafarnos de estas crisis".