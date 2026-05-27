El magistrado Martín Pallín cuestiona el sumario del juez Calama contra Zapatero: "Ni siquiera es de periodismo de investigación"

El escándalo que vincula a Zapatero con el presunto liderazgo de una red de tráfico de influencias, junto con la última hora de la entrada de agentes de la UCO en la sede socialista de Ferraz, aumentan el shock a cada paso que dan los investigadores del a Guardia Civil, o de la Policía -UDEF-.

"No me deja de causar asombro"

El magistrado Emérito del Tribunal Supremo, JOsé Antonio Martín Pallín resumía el sumario del juez Calama en el caso contra el expresidente Zapatero en "tres bloques" principales: "Uno, tráfico de influencias por el rescate de air Europa, otro por el pago de consultorías a él -Zapatero- y a sus hijas, y un tercero que no me deja de causar asombro porque lo nomina como jefe o líder mundial de una organización encargada de hacer negocios con petróleo, con oro, con níquel y con no sé cuántas cosas más".

Ponía en duda el magistrado esa tercera línea de investigación de una presunta red criminal internacional: "Es un relato que casi ni siquiera es de periodismo de investigación. Vamos a ver, una organización criminal tiene que ser estable, jerarquizada, que haya órdenes. ¡No se van a comunicar por señales!".

Javier Caraballo y Elisa Beni invitaban al emérito del TS a consultar las 6.000 páginas y 18 tomos del sumario completo que contiene detalles de los vínculos que existirían entre Zapatero y Julio Martínez a ese respecto.

¿Una defensa más prudente?

Respecto a las labores de consultoría de Zapatero, Martín Pallín explicaba su forma de actuar como autónomo, en lugar de hacerlo a través de una sociedad, pagando así un IRPF considerablemente mayor: "Yo no he visto a ningún blanqueador de dinero que vaya Hacienda y haga religiosamente su declaración de ingresos, con documentación", añadía.

Pese a los argumentos del magistrado, el periodista Javier Caraballo consideraba su defensa a Zapatero "mucho más moderada que en otros casos precedentes" que afectaban al PSO o al Gobierno de Pedro Sánchez, aludiendo que Pallín habría llegado casi a insinuar que algunos jueces incurrían en prevaricación.

"Ahora le veo muy moderado. ¿Es porque en este caso hay más sustancia que en los anteriores?", apuntaba Caraballo mientras el magistrado rechazaba sus insinuaciones.

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