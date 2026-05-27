La UCO registra los domicilios de Santos Cerdán, Pérez Dolset y Gaspar Zarrías por el 'caso Leire Díez'

Los Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplegado a primera hora de la mañana de este miércoles hasta la sede federal del PSOE en Ferraz para requerir documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez.

Además, la Audiencia Nacional ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la gerente del PSOE, Ana Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías por su presunta participación en la financiación de las cloacas del PSOE para buscar información comprometida contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.

Bajo el marco de este operativo, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, se están realizando registros en el domicilio de Cerdán en Milagro (Navarra), también investigado en el caso Koldo, y el del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid).

Los agentes de la UCO se encuentran también en un domicilio de Madrid del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y la gerente socialista.

Según han trasladado a 'Servimedia', la UCO ha sido autorizada para retirar documentación con relación en la investigación de presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones ilegales y una posible existencia de una red de influencias alrededor de organismos públicos.

En la misma línea no descartan que se produzcan más registros. Fuentes de la investigación han señalado que la hipótesis es que pudo existir una operación destinada a introducir dinero no declarado en el circuito económico del partido.

Imputados

El juez Pedraz ha imputado a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrias, y a la gerente del PSOE, Ana Fuentes. Esta última podría haber autorizado pagos del partido a la 'exmilitante' socialista Leire Díez que después se pudieron ocultar con facturas falsas.

Las mismas fuentes han explicado que el dispositivo para entrar en Ferraz ha sido acordado por la Audiencia Nacional y cuenta con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, Cerdán está imputado por tratar de desacreditar investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas al PSOE y en las que interviene la UCO como el teniente coronel Antonio Balas.

Más indicios

Además, el juez investiga al que fuera abogado del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, y al letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo.

No obstante Pedraz también ha hallado indicios de que el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán Juan Francisco Serrano Martínez, actual diputado del PSOE por Jaén y parte de la Ejecutiva socialista como secretario de Política Municipal, al considerar que habrían colaborado con los ya investigados.

Sin embargo considera que hay que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El caso Leire Díez

Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y relacionado con Santos Cerdán, habrían conformado un entramado destinado a obtener beneficios económicos mediante el cobro de comisiones, según la investigación de la UCO.

Sospechan que, entre 2021 y 2023, todos ellos participaron en cinco operaciones habiendo llegado a recibir en torno a 700.000 euros en comisiones presuntamente irregulares.

Este artículo es una noticia de última hora sobre los registros y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.