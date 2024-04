¿Qué dicen los gestos de Pedro Sánchez horas antes de su carta a la ciudadanía? "Refleja tensión nerviosa a nivel cerebral"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a última hora de la tarde de este miércoles que cancela su agenda pública hasta el próximo lunes 29 para "reflexionar" si continuará al frente del Ejecutivo tras la apertura de diligencias a su mujer, Begoña Gómez, por un juzgado de Madrid. Será el lunes 29 de abril cuando comunique su decisión.

Sánchez explica en su texto que "llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes y tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa". Esta carta a la ciudadanía llega después de la "operación de acoso y derribo" que ha denunciado que sufre su mujer. Todo se desencadenaba después de que trascendiera que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra la mujer del presidente tras la denuncia interpuesta por el sindicado ultraderechista 'Manos Limpias'.

Este miércoles fue un día complicado para Sánchez. Todo comenzaba cuando Rufián le preguntaba en el Congreso, donde se vio a un Sánchez serio y tajante, "¿cree usted en la Justicia?". Ante esta cuestión, el presidente del Gobierno contestaba: "Le voy a ser muy escueto, en un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país". El presidente habló muy poco en esa sesión de control, pero dijo mucho más con sus gestos. Parecían ser la antesala de esa carta a la ciudadanía que llegaba tan solo unas horas más tarde.

Los gestos de Sánchez

Llegó solo al Congreso, dando la espalda y sin saludar. Por los pasillos se le pudo ver con gesto serio y alguna mueca. Un rostro que, tal y como explica José Luis Martín Ovejero, experto comunicación no verbal, "refleja principalmente tensión, enfado y convencimiento".

"Parece desconectado del entorno"

Cuando está sentado, no interactúa demasiado, "parece desconectado del entorno". Está mas callado y desvía la mirada, llega a tenerla perdida mientras otros se dirigen directamente a él, incluso el solo niega con la cabeza. Hay un gesto clave: "parece que aprieta la boca", lo que "refleja tensión, estrés". No fue un pleno sencillo para Sánchez.

Ninguno de los partidos que intervino hizo referencia a la información que ya se conocía acerca de las diligencias previas que un juzgado ha abierto contra su mujer, era él mismo quien hacía alusión al contestar a Rufián: "Le voy a ser muy escueto, en un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país".

"Refleja tensión nerviosa a nivel cerebral"

¿Qué reflejaría esa respuesta? Por un lado, "a nivel facial, enfado". Hay un momento clave, y es que sujeta el micrófono en todo momento, lo que "refleja tensión nerviosa a nivel cerebral". Hay otros momentos de la sesión en la que incluso Sánchez niega con la cabeza, parece que mostrándose algo indignado.

Al parecer, el entorno del presidente habría conocido la noticia de su intención de "reflexionar" antes de la Sesión de Control. Pedro Sánchez habría enviado algún mensaje a determinados ministros diciéndoles que se tenía que tomar un tiempo.

