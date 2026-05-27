¿Dónde se guarda el dinero negro? Un experto en blanqueo revela los lugares que usan los delincuentes

La investigación sobre Julio Martínez sigue dejando imágenes sorprendentes. La UDEF ha encontrado importantes cantidades de dinero en efectivo ocultas en distintos puntos de su vivienda: desde una bolsa de golf hasta cajas de mudanza o incluso radiadores. Unos escondites improvisados que, según los expertos, reflejan una forma “tosca” de actuar y alejada de los métodos más sofisticados del crimen organizado.

¿Cómo se diferencia a un blanqueador profesional de uno principiante?

Este miércoles, el experto en prevención de blanqueo de capitales Juan Carlos Galindo ha analizado en Espejo Público cómo actúan normalmente quienes intentan ocultar grandes sumas de dinero y qué revelan estos hallazgos sobre el perfil de los investigados. “Habría que diferenciar del blanqueador profesional de los principiantes”, ha explicado Galindo. “Habitualmente, un delincuente al uso usa escondites más complejos como dobles fondos, zulos, envase al vacío de los billetes para que ocupen menos y no se pudran, utilizan trasteros a nombre de terceros… para distanciar el dinero físico, que es el que quema”.

Sin embargo, el experto considera que en este caso la manera de esconder el dinero ha sido mucho más rudimentaria: “Hemos visto cómo Julio Martínez ha usado cualquier elemento para guardar el dinero. Yo creo que lo ha hecho así por temor a que le robasen en casa”. Según ha detallado, entre los objetos utilizados para ocultar el efectivo había “un neceser del baño para guardar unos cuantos miles de euros”, además de “cajas que tenía por casa vacías, tazas de café…”. Y añade cuál sigue siendo el escondite más habitual: “El lugar más clásico para guardar dinero es la caja de zapatos”.

¿Dónde he dejado mi dinero?

La distribución del dinero por distintos rincones de la vivienda plantea también otra pregunta: cómo recuerdan después dónde esconden cada cantidad. Sobre ello, Galindo ha destacado la experiencia de los investigadores en este tipo de registros: “La Policía y la Guardia Civil son especialistas en estas búsquedas y saben dónde buscar”. El experto cree además que el tipo de ocultación encontrado ofrece pistas sobre el perfil de los investigados: “Saben que normalmente este tipo de personas no pertenecen al crimen organizado. Sí es cierto que tenían cierta organización, pero no hablamos de narcotraficantes. Muchas de estas personas sienten cierta impunidad”. Para Galindo, la forma en la que se almacenaba el dinero en efectivo evidencia una manera de actuar poco elaborada. “La forma de guardar el dinero en casa ya nos dice la manera tosca y brusca que tienen de actuar. Todo esto es burdo y tosco, no han tenido mucho cuidado en ser malos”, ha concluido.

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