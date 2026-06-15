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Corrupción

Jesús Villegas, magistrado, sobre el caso Zapatero: "La justicia lleva sus ritmos, caiga quien caiga"

El juez aclara en 'Espejo Público' que la investigación a Zapatero es lo normal y defiende el trabajo de los tribunales frente a las críticas del PSOE.

Jesús Villegas

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Carina Verdú
Carina Verdú
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El juez Jesús Villegas ha estado este lunes en Espejo Público para explicar la situación de los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE. El magistrado ha hablado sobre qué pasará tras la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y si el PSOE puede acabar imputado. Villegas ha recordado que en esta fase los informes de la Guardia Civil son fundamentales: "El informe se ha hecho por la UCO, no son prueba pero son pista. La justicia lleva sus ritmos, caiga quien caiga".

Sobre la investigación a Zapatero por el asunto de las joyas, el magistrado ha insistido en que no hay nada raro en los pasos del juez y que se está tratando al expresidente como a cualquier otro ciudadano. "Si cualquiera tiene un problema con Hacienda, actúa de manera implacable. Igual con Zapatero. Si tiene joyas, es lógica la investigación. No hay que pensar cosas extrañas", ha afirmado.

Respuesta a los ataques de 'lawfare'

Villegas también ha respondido con claridad al PSOE, que acusa a los jueces de perseguirles políticamente y de acelerar las causas adrede. El magistrado ha calificado estas acusaciones de "barbaridad" y ha explicado que los tiempos de los juzgados son puramente organizativos. "Lo hacemos todo mal. Si va lento es que tardamos mucho, si van rápido lo hacemos para fastidiar", ha ironizado. Además, ha añadido que es normal que se acumulen las noticias: "Cuando hay tantas causas de corrupción muchas coinciden en una semana. Cuando la instrucción ha terminado hay que preparar el juicio. Son críticas de quien no tiene nada que decir".

Por último, el juez se ha mostrado muy crítico con la nueva Ley de Tribunales del Gobierno y la última convocatoria de plazas, que considera una estrategia de comunicación sin base real. "Menudo espectáculo propagandístico. Es el resultado de la desastrosa Ley de Eficiencia Procesal. Es crear jueces sin crear plantilla, es tener una cabeza enorme sin cuerpo", ha concluido.

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