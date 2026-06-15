Enfrentamiento entre Mariló Montero y Pilar Velasco: "Sospecho que quieren acabar con la democracia en España"

La tertulia política de Espejo Público ha vivido esta mañana un tenso cruce entre Mariló Montero y Pilar Velasco a cuenta de los últimos líos que rodean al PSOE y del anuncio del ministro Félix Bolaños sobre el refuerzo de la carrera judicial y fiscal.

Montero ha mostrado sus recelos ante la iniciativa del Gobierno y ha asegurado que le "vuelve otra vez a preocupar" porque, a su juicio, supone "otra operación para quedarse con otra institución más y minarla otra vez de socialismo sanchista".

La colaboradora ha vinculado sus sospechas a la situación política actual y ha afirmado que el anuncio resulta "muy sospechoso" si se produce ahora, en referencia a unas oposiciones que, según ha sostenido, "por lo que vemos en otras instituciones, suelen ser amañadas".

Ha sido entonces cuando Pilar Velasco ha intervenido para frenar esa interpretación. "Esa conspiración te pega más a Óscar López que a ti", le ha respondido, antes de añadir: "No hay procesos amañados en las oposiciones a ese nivel, por favor".

Velasco ha admitido que el anuncio de Bolaños puede no gustar, pero ha calificado de "barbaridad" hablar de manipulación en procesos selectivos o de un eventual secuestro electoral.

Montero, lejos de rebajar el tono, ha insistido en que sus sospechas se extienden a varias instituciones. "Sospecho de la Fiscalía General, sospecho de la Policía, sospecho de alguna parte de la Guardia Civil, sospecho de algunos jueces, sospecho de las empresas públicas, sospecho de la SEPI", ha enumerado.

También ha afirmado que sospecha de "cada ministro del Gobierno" y de que quieren "acabar con la democracia en España".

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