La UCO asegura que el PSOE pagó seis viajes a Leire Díez entre abril y agosto de 2024

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que el PSOE sufragó hasta seis viajes a la exmilitante Leire Díez entre abril y agosto de 2024. El último de los viajes pagado por el partido fue para que la 'fontanera' socialista se reuniese con el excomisario José Manuel Villarejo, a quien habría intentado ofrecer un pacto a cambio de información.

Los investigadores han entregado este nuevo informe a la Audiencia Nacional en el que señalan que quien fue secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán "habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado" por Díez "se tuviese por autorizado".

El informe, de 107 páginas, expone los "nuevos hallazgos" que tienen que ver con "los viajes sufragados por la estructura del PSOE" y los pagos efectuados a despachos de abogados y terceras personas, tras la entrada de la UCO en la sede de Ferraz el pasado 27 de mayo y la incautación de documentación del partido.

La UCO encuentra documentos en el PSOE que demostrarían que Díez daba cuentas de su actuación a Cerdán

La UCO también asegura que encontró en la sede del PSOE documentación que podría acreditar la "dación de cuentas" de la exmilitante socialista a Santos Cerdán sobre su actuación.

Según el sumario del caso y tras el análisis de la documentación perteneciente a Cerdán que se recogió en la sede del PSOE, existe un escrito, que bajo el título de "incumplimientos", recogía el informe de Díez en el que menciona "muchas líneas de actuación" de la presunta trama.

En concreto, el documento menciona a la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso que investiga al hermano de Pedro Sánchez, a Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, José Grinda, fiscal, Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Interior del PP, y a José Manuel Villarejo.

Según los agentes de la UCO, en esos documentos Cerdán, "como máximo responsable" de la Secretaría de Organización, ordenó "verbalmente" que cualquier viaje solicitado por Leire Díez "se tuviese por autorizado".

Con esa directriz, la exmilitante socialista contactaba directamente con el personal que gestionaba los viajes dentro del PSOE para reservar "aquellos desplazamientos que necesitaba, sin que sus peticiones necesitasen más supervisión. La UCO considera que los pagos realizados a Díez eran "realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el partido".

También menciona el citado informe que fue el propio Cerdán quien gestionó el contrato firmado con la consultora Zaño, propiedad del histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías, y de la que Díez fue empleada.