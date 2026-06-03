Hablamos con Jesús Villegas sobre el hartazgo del CGPJ por los ataques del Gobierno: "Es algo que se repite como una mala comida"

El magistrado y secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, Jesús Villegas, ha cuestionado este miércoles en 'Espejo Público' la reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las críticas y presiones que, a su juicio, está sufriendo la Justicia en los últimos meses. Villegas, una de las voces más críticas con las denuncias de 'lawfare' lanzadas desde el entorno del Gobierno, ha valorado el reciente comunicado emitido por el órgano de gobierno de los jueces y ha considerado que su respuesta resulta insuficiente ante la situación actual.

"Es tirar la piedra y esconder la mano. Yo ya estoy cansado de hablar de las críticas a los jueces porque es algo que se repite ya como una mala comida", ha afirmado. Sin embargo, ha señalado que lo que más le sorprende es precisamente el posicionamiento del CGPJ."Lo que me llama la atención es el comunicado del CGPJ, es un comunicado muy flojo y abstracto", ha dicho. El magistrado ha reclamado una actitud más firme por parte de la institución. "El Consejo debería pasar por un gimnasio y coger un poco de músculo para ponerse a la altura de los políticos. Es como enfrentar a un forzudo con un individuo enclenque y flojo. Tienen que tener un poco más de fuerza", ha opinado.

En la misma línea, ha insistido en que la respuesta del órgano de gobierno de los jueces no está a la altura de las circunstancias: "Es un comunicado tibio, flojo, corto… Les faltan agallas y compromiso". Villegas ha lamentado además que, en un momento en el que considera que la carrera judicial está siendo objeto de ataques, no exista una posición más contundente y unitaria. "Cuando estamos sufriendo estos ataques indiscriminados, cuando están ocurriendo situaciones tan vergonzosas y tan lamentables, tenemos que estar todos a una. No lo entiendo", ha asegurado.

Críticas a María Jesús Montero por sus declaraciones sobre el 'lawfare'

Durante la entrevista también se ha referido a las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las filtraciones de procedimientos judiciales y el denominado 'lawfare'.Villegas ha recordado el precedente del fiscal general del Estado para cuestionar algunas de esas afirmaciones: "El fiscal general del Estado emitió una nota de prensa. Ya quisiéramos los jueces que cuando haya una filtración en un sumario, el que lo filtre sacara una nota de prensa. Iríamos contra él en tromba, sería objeto de una investigación".

A continuación, el magistrado ha atribuido las palabras de la dirigente socialista al contexto político que atraviesa tras los últimos resultados electorales en Andalucía. "Yo entiendo que cuando alguien sufre un golpe muy grande en la cabeza, se queda un poco desorientado… debe ser un poco lo que le pasa a María Jesús Montero después de la debacle que ha sufrido en las elecciones de Andalucía", ha afirmado. Con estas declaraciones, Villegas vuelve a situarse entre los miembros de la judicatura más críticos con las acusaciones de 'lawfare' y con las críticas dirigidas a los jueces desde distintos ámbitos políticos, en un momento de creciente tensión institucional en torno a varias investigaciones judiciales de relevancia política.

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