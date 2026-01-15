Jens, habitante de Groenlandia: "700 mil millones es demasiado poco para comprar la isla, tenemos desafíos muy grandes"

¿Cómo viven en Groenlandia los amenazas imperialistas de Trump? En Espejo Público hemos querido preguntar directamente a un habitante de la isla tras la reunión, sin avances, de este miércoles entre Estados Unidos y Dinamarca sobre el futuro de Groenlandia. Jens Jacob es capitán de barco y explorador groenlandés y asegura que gracias a los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia "se han relajado las cosas aquí". Jens reconoce que "el gobierno de Dinamarca y el de Groenlandia lo ha hecho muy bien para desescalar la situación aquí localmente, han conseguido que se relaje un poco la situación". Una pequeña tranquilidad para unos habitantes que, tras las amenazas de Trump de hacerse con la isla por las buenas o por las malas, Jens asegura que "tienen mucho miedo".

"El gobierno de Dinamarca y el de Groenlandia lo ha hecho muy bien para desescalar la situación aquí localmente", aseguraba el groenlandés.

Comprar la isla

La administración Trump pone cifra a la compra de la isla: 700.000 millones de dólares. Pero para Jens "esta cifra es demasiado poco. Tenemos desafíos muy grandes aquí en Groenlandia, necesita muchos recursos" Por eso insiste en que "esta cifra no vale para nada".

"Nos da mucha fuerza que todos los líderes de la Unión Europea se hayan unido y apoyado a Groenlandia tan rápidamente"

Lo que sí que agradece y mucho Jens es el envío de tropas de varios países de Europa: "Es un apoyo muy importante para nosotros, nos da mucha fuerza que todos los líderes de la Unión Europea se hayan unido y apoyado a Groenlandia tan rápidamente. Nos da mucha paz y tranquilidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.