Mejores momentos | 3 de marzo

El “parto” de Armando del Río: qué sufrimiento hasta acertar ‘Corazón partío’ en La Pista

Al actor se le ha resistido y mucho la canción de Alejandro Sanz, a pesar de que Roberto Leal creía que iba a ser un regalo.

El "parto" de Armando del Río

Alberto Mendo
Roberto Leal les ha asegurado a Armando del Río y a Rosario Pardo que no podían quejarse con la canción que les ha tocado en su duelo en La Pista. “Diría que se la sabe casi el mundo entero, y no exagero”, ha afirmado el presentador. Sin embargo, se ha llevado una sorpresa con esta pareja de invitados, que ha patinado tanto como Alejandro en el Una de Cuatro al atribuir el ‘Cuando tú vas’ de Chenoa... ¡a Rocío Jurado!

El patinazo de Alejandro con Chenoa

Desde luego, la introducción de ‘Corazón partío’ parecía un regalo por lo mucho que sonó este éxito en 1997, y mucho más allá de ese año. Sin embargo, tanto Armando como Rosario se han quedado en blanco, dejando incluso la sensación de que nunca lo habían escuchado. Mientras, al público le costaba morderse la lengua.

En esta ocasión, el verso de la letra sí ha servido para que al actor le llegará un golpe de inspiración, pero aún no definitivo. “¿Cómo sigue la letra?”, ha comentado, tratando de hacer memoria. No ha conseguido salir de ese ‘Ya lo ves, que no hay dos sin tres’. Menos mal que, con un poco más de música, ha llegado al estribillo y al título. “¡Madre mía, vaya parto!”, ha resumido Roberto. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

