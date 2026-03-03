El mundo conoció a Bruce Campbell con el estreno de la primera entrega de Evil Dead, Posesión infernal en España; sin embargo, fue en su secuela cuando se ganó una legión de fieles fans. La segunda parte de la trilogía de terror (y comedia) de Sam Raimi es una de las películas de culto más memorables incluso casi 40 años después de su estreno.

Si bien su carrera nunca logró despegar hasta las esferas más altas de Hollywood, sí ha sabido mantener una trayectoria estable en la industria. De hecho, es el actor fetiche del propio Raimi, apareciendo a modo de cameo en su trilogía de Spider-Man o la secuela de Dr. Strange.

Bruce Campbell en Spider-Man | Columbia Pictures

Ahora, el actor ha revelado una triste noticia que ha sobrecogido a sus seguidores en Twitter. Y es que, a través de una imagen de esta red social, ha comunicado que padece cáncer.

"Hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama oportunidad, así que, aprovechémoslo: yo tengo una de esas", comienza en su escrito el intérprete de 67 años: "También se le llama un tipo de cáncer tratable, no curable. Disculpad si es un shok, para mí también lo ha sido".

"La buena noticia es que no voy a entrar en más detalles. Publico esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariencias, las convenciones y el trabajo en general deben quedar en segundo plano frente al tratamiento", continúa; actualizando así su agenda para dejar claro que cuidar de su salud es su prioridad absoluta; aunque no renuncia a su trabajo en el cine: "Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película Ernie & Emma este otoño".

Bruce Campbell en Evil Dead 2 | Renaissance Pictures

"Este verano tengo que cancelar varias convenciones. Lo siento mucho. Las necesidades de tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano. Eso es todo. No busco compasión ni consejos, solo quiero adelantarme a esta información por si acaso se divulga información falsa (que ocurrirá)", dice antes de lanzar un mensaje esperanzador: "No temáis, soy un cabrón duro y cuento con un gran apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo".

"Como siempre, sois los mejores fans del mundo y espero veros pronto", concluye en su publicación; la cual ya acumula más de 2 millones de visualizaciones y una ingente cantidad de muestras de cariño en forma de comentarios, reposts y likes.

Puede que Bruce Campbell no sea uno de esos actores destinados a subir a recoger un Oscar frente al mundo. No obstante, sí es un intérprete que se ha sabido ganar a sus fans a base de divertidos papeles y una personalidad arrolladora fuera del cine y la televisión.

Su papel en la trilogía de Evil Dead es imborrable, que continuó con su propia serie en 2015; suficiente como para que ahora, en uno de los momentos más difíciles de su vida, tenga tras de sí a una legión de personas dispuesta a darle todo el apoyo posible.