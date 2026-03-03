Descubre el casting completo de la nueva edición de Tu cara me suena

¡Tu cara me suena 13 calienta motores! El mayor espectáculo de la televisión volverá muy pronto a Antena 3 y lo hará con nueve concursantes dispuestos a darlo todo: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Tu cara me suena cerró su anterior edición como el programa semanal más visto de la televisión con más de 1,7 millones de espectadores de media y casi 4,7 millones de espectadores únicos. Fue líder en todas y cada una de sus galas con una espectacular media de 21,7% de share, superando a sus competidores en +14,9 puntos y +10,4 puntos.

Manel Fuentes volverá a ser el maestro de ceremonias en esta décimo tercera edición y la mesa del jurado volverán a ocuparla Lolita Flores, Chenoa, Florentino Fernández y Àngel Llàcer. ¿Cómo recibirán a los nuevos concursantes?

Jesulín de Ubrique

Aunque la plaza de toros es su escenario habitual, Jesulín de Ubrique tiene experiencia en el mundo de la canción. En el año 1996, lanzó la famosa canción 'Toda, toda, toda' que se convirtió en todo un hit nacional. ¿Se atreverá algún compañero a imitarlo?

Jesulín ya tiene experiencia en otros programas de la cadena, ya que fue concursante de la segunda edición de E Desafío, donde llegó a la final. Además, en esta última temporada del programa presentado por Roberto Leal, el torero ha vuelto de visita para apoyar a su mujer, María José Campanario.

Sole Giménez

Sole Giménez es una de las cantantes más consolidadas del país. Fue vocalista del grupo Presuntos Implicados y actualmente continúa con su carrera en solitario. A ella ya hemos podida verla en varias ocasiones subida al escenario de Tu cara me suena, tanto para acompañar a algún concursante como imitando ella sola. ¿Le ayudará su experiencia a situarse en los primeros puestos de la clasificación?

Cristina Castaño

Cristina Castaño es una actriz gallega que ha participado en numerosas series exitosas de nuestro país. En Atresmedia, hemos podido verla interpretando a Macarena en Toy Boy, o a Elena en Cuerpo de Élite. Tiene amplia experiencia en musicales, por lo que promete regalarnos grandes números sobre el escenario.

J Kbello

Su actuación como invitado en la pasada edición lo metió directamente en la quiniela de posibles concursantes de este año. J Kbello sorprendió a todos imitando a Teddy Swims, demostrando que, a parte de ser un gran bailarín, tiene un gran registro vocal que le puede permitir imitar a grandes cantantes. ¿Logrará convertirse en uno de los favoritos para ganar?

Aníbal Gómez

Aníbal Gómez es uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país y forma parte del dúo musical Ojete Calor con Carlos Areces. Ha trabajado en programas como Museo Coconut o Retorno a Lilifor y actualmente podemos verlo en la serie de atresplayer 'Rafaela y su loco mundo'. Además, está no será la primera vez que lo veamos en el escenario de Tu cara me suena.

Paula Koops

Paula Koops es una cantante y compositora madrileña que ha revolucionado la música española en los últimos años. Su viralidad en redes sociales le ayudó a que su música llegase a más gente y actualmente acumula millones de reproducciones en plataformas digitales. Con su dulzura y simpatía, promete conquistar a los espectadores desde la primera gala.

María Parrado

María Parrado ya nos había dejado claro en sus anteriores visitas al programa que sería una gran concursante. La joven cantante lleva más de diez años en la industria musical de nuestro país y ha demostrado estar más que preparada para enfrentarse a un reto como este. ¿Logrará despuntar en las primeras galas?

Martín Savi

Martín Savi es un joven tenor argentino que promete regalarnos actuaciones apoteósicas en Tu cara me suena. El cantante cuenta con casi medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram y ya ha cautivado a personas de todo el mundo con su voz. ¿Podría convertirse en un buen candidato al triunfo?

Leonor Lavado

La reina de las imitaciones no podía faltar en Tu cara me suena. La cómica lleva muchos años sorprendiéndonos con su capacidad para meterse en la piel de muchas personalidades de nuestro país, pero, en esta ocasión, deberá hacerlo cantando. ¿Qué tal se le dará a Leonor esta faceta? ¡Nos morimos de ganas por ver cómo se desenvuelven todos ellos!