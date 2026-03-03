Mejores momentos | 3 de marzo
El patinazo de Alejandro con Chenoa: atribuye ‘Cuando tú vas’... ¡a Rocío Jurado!
El equipo azul ha sumado dieciocho segundos en la prueba Una de Cuatro, dejando como anécdota algunos fallos con el del concursante.
Publicidad
Alejandro ya ha presumido de juventud en varios de los diecisiete programas que ha cumplido en Pasapalabra. Sin embargo, la edad también ha jugado en su contra, como cuando tuvo que acertar la eurovisiva ‘Europe’s living a celebration' en La Pista. Falló y lo justificó con que en 2002 estaba “ocupado naciendo”.
El concursante madrileño ha vuelto a demostrar que tiene una laguna musical con ese año y ha vuelto a tropezar, como con Rosa López, con otra artista de Operación Triunfo. En esta ocasión ha ocurrido durante el Una de Cuatro y con Chenoa. Su fallo no ha sido el único en el equipo azul, junto con Rosario Pardo y Jorge Luengo, pero sí el más llamativo.
Roberto Leal le ha preguntado a Alejandro por la canción ‘Cuando tú vas’ y la sorpresa ha sido que se la ha atribuido... ¡a Rocío Jurado! En cualquier caso, el concursante ha logrado sumar 18 valiosos segundos. ¡Dale al play!
Publicidad