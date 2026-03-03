Estas son las novedades presentadas en el Mobile World Congress 2026

Una de las ferias tecnológicas más grandes e influyentes a nivel global, el Mobile World Congress (MWC), cumple 20 años en Barcelona. En esta edición destacan los móviles plegables, los robots y la integración de la inteligencia artificial en el llamado Internet de las Cosas (IoT).

El lema 'The IQ Era' recoge este año, la mirada al futuro del evento, que ya cuenta con otras tecnologías en el horizonte: el de la inteligencia artificial, la conectividad híbrida global y los nuevos dispositivos, todo esto sin olvidar el recorrido que ha transformado a la capital catalana y la ha colocado en el punto de mira de la innovacón global. Esta nueva edición se ha presentado como el inicio de una nueva etapa tras la irrupción de la inteligencia artificial, desencadenando así un nueva era de inteligencia en la que las capacidades humanas y la tecnología se combinan para generar innovación con impacto económico y social.

Los nuevos móviles incorporan procesadores capaces de ejecutar funciones de IA en local, tomar decisiones de forma autónoma y aprender del comportamiento del usuario. Todas estas novedades han anticipado la dirección en qué se encamina la sociedad digital de cara al futuro.

Marcas como Honor y Samsung han concentrado gran parte de las miradas. Honor con su presentación del "procesador más pequeño del mundo", ya es todo un hito que consolida a la empresa china de electrónica de consumo, como pionera en miniaturización y eficiencia energética. Por otro lado, de la mano de Samsung, llega al MWC su presentación de la visión de inteligencia artificial proactiva, integrada en la nueva serie Galaxy S26 y en todos los dispositivos asociados de la compañía. Además de su presentación y experimentación con las gafas de realidad virtual mejoradas.

Apple, por su cuenta, ha optado por no acudir al evento, pero aprovechando el marco contextual señalado por el MWC 2026, ha comunicado el lanzamiento del iPhone 17e y el iPad Air.

Otros que se han colado en la gran feria celebrada en Barcelona han sido los robots humanoides. Preparados con sistemas avanzados de visión, lenguaje y movimiento, ya están pensados para llegar a convertirse en los futuros aliados en ámbitos como la atención al cliente, la logística, la sanidad o el cuidado de mayores.

Los fabricantes se mantienen explorando nuevas formas de interacción como los paneles holográficos y las pantallas 3D sin gafas, o incorporar cámaras avanzadas que podrían marcar la siguiente revolución en la experiencia móvil. Al mismo tiempo, que hacen frente al reto de buscar maneras de ser más resilientes ante el cambio climático.

El ecosistema digital, en esta vigésima edición, ha aportado soluciones orientadas a hacer más robustas las infraestructuras digitales y a garantizar la continuidad de los servicios en contextos de crisis.

