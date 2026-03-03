Un joven mata presuntamente a su casera en Carabanchel y se entrega en comisaría tras confesar el crimen

Un joven de 20 años ha sido detenido en el distrito madrileño de Carabanchel tras confesar en comisaría que había matado a su casera. El suceso ha conmocionado a los vecinos del edificio, que aseguran que nunca habían presenciado nada similar en la zona. “De golpe, como algo que tenga una persona tan jovencita… lo siento muchísimo. Claro que me da miedo todo lo que está pasando”, relata una vecina visiblemente afectada.

Según ha podido saber Espejo Público, el presunto autor de los hechos alquilaba una habitación en el segundo piso del inmueble, donde residía la víctima junto a otros dos inquilinos. Todo habría ocurrido tras una discusión esa misma mañana. De acuerdo con la investigación preliminar, el joven habría entrado en la habitación de la casera y la habría estrangulado hasta la muerte.

Otro vecino explica que en el edificio “es cierto que en algunas casas, sobre todo donde alquilan habitaciones, se suelen mover los fines de semana y surgen pequeños problemas”, aunque matiza que nunca habían dado problemas graves. “En el tercero vivía gente joven y una mujer que estaba ahí también, pero no he oído ni un grito”, añade.

El edificio, custodiado por la Policía

Tras el hallazgo del crimen, el edificio permanece custodiado por numerosos agentes. “No paran de entrar policías. El edificio está totalmente custodiado. No nos dan información, pero nos dicen que el cuerpo aún se encuentra dentro de la vivienda”, cuenta nuestra redactora Gema Soubier desde el lugar de los hechos.

El propio detenido se presentó posteriormente en comisaría y confesó “absolutamente todo”, asegurando que había matado a su casera. Fue arrestado de inmediato.

Descartada la violencia de género

En el programa ha intervenido el inspector de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, quien ha explicado que, por los datos recabados hasta el momento, no se trataría de un caso de violencia de género, sino de violencia doméstica, ya que ambos convivían en la misma vivienda. “Vivían juntos, él alquilándole una habitación. En ella había dos inquilinos más. Se genera una discusión esa misma mañana. No está la casa revuelta, no hay signos de violencia, y pudo ser una pequeña discusión”, ha detallado.

La investigación continúa abierta. La Policía está a la espera del resultado de la autopsia y de tomar nuevamente declaración tanto a los inquilinos que se encontraban en la vivienda como a otros vecinos del edificio. No obstante, las primeras pruebas han permitido descartar la motivación de violencia de género en este trágico suceso que ha sacudido a Carabanchel.

