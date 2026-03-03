Antena3
El método de Alejandro Sanz para ligar, tras presentar a su nuevo amor: "Le gusta hacer eso de la pesca de arrastre"

En su último concierto Alejandro Sanz ha presentado en sociedad de manera tan natural como indirecta a quien ocuparía actualmente su corazón. La periodista Lorena Vázquez analizaba la relación, así como el modus operandi del cantante.

Lorena Vázquez, nueva novia Alejandro Sanz

Andrés Pantoja
A juzgar por los besos, bailes y manos entrelazadas, el artista Alejandro Sanz tendría nueva pareja oficial. Él mismo habría desvelado la noticia al acercarse, besar y sacar a bailar al escenario de uno de sus últimos conciertos, a la actriz peruana Stephanie Cayo, unos veinte años más joven que el cantante español.

La periodista Lorena Vázquez afirmaba que se conocen de hace bastante tiempo, y que la relación sentimental entre ambos ya contaría con cierta trayectoria a sus espaldas, pero en secreto: "Ha estado tiempo escondida".

Un clavo saca otro clavo

Lorena hacia mención a una publicación en redes sociales de hace varios meses de la ex de Alejandro Candela Márquez, en la que se veía a "unos renos o algo parecido" quelucían grandes cornamentas. No se explicaba si era el sentir de la propia Candela, pero dio pie a obvias especulaciones.

Terminada esa relación, Lorena se centraba en la actual, que habría comenzado como "una amistad especial, con idas y venidas (...) Que se ha ido fraguando con el tiempo, que en algunos momentos ha sido más cercana, en otros momentos ha sido más íntima, y ahora la viven con mucha naturalidad".

El método de la "pesca de arrastre"

Lorena entraba a valorar las artes de flirteo del artista, afirmando que son conocidas "por todas las chicas que han estado alrededor de Alejandro Sanz".

Esta táctica de ligue era calificada por la periodista como "pesca de arrastre", que situaba el escenario en la red social Instagram, y que consiste en lo siguiente: "Darle a seguir a los perfiles que le gustan y de repente se entablan a veces conversaciones", desvelando además que recientemente habría comenzado a seguir a una popular presentadora de televisión.

