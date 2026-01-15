Tensión en Washington por Groenlandia: Dinamarca alza la voz contra Donald Trump

La reunión celebrada en la capital estadounidense entre representantes de Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos ha dejado claras tensiones sobre el futuro estratégico del Ártico y la influencia estadounidense en la isla. Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia comparecieron conjuntamente ante la prensa tras el encuentro, en el que, según ambos mandatarios, se mantienen desacuerdos fundamentales con la administración del presidente Donald Trump.

“El acuerdo es que no hay acuerdo y, por lo tanto, seguiremos dialogando”, declaró uno de los ministros, subrayando que, aunque existen diferencias, los países han acordado continuar con las negociaciones y han creado un grupo de trabajo conjunto.

El ministro danés reitera su voluntad de cooperar con EEUU

Los líderes danés y groenlandés afirmaron que Trump está “cruzando todas las líneas rojas” con sus propuestas, pero también expresaron la voluntad de cooperar en materia de seguridad ártica, siempre dentro de un marco de respeto mutuo. El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, insistió en que fortalecer la cooperación con Estados Unidos “es fundamental”, pero advirtió: “Eso no significa que queramos ser propiedad de Estados Unidos.”

Ambos gobiernos hicieron hincapié en que no buscan que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos, una idea que ha generado preocupación en Copenhague y Nuuk. El presidente estadounidense, por su parte, mantiene una postura firme: “No voy a renunciar a opciones, pero es muy importante. Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional, incluida la de Dinamarca. Tengo muy buena relación con Dinamarca y veremos cómo se resuelve todo. Creo que algo saldrá bien.” A pesar de los desacuerdos, Trump sigue optimista y cree que llegarán a un acuerdo.

Dinamarca aumenta su presencia militar en Groenlandia

Paralelamente a las conversaciones políticas, Dinamarca anunció que aumentará su presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, reforzando la cooperación con la OTAN. El ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, explicó: “Necesitamos una mayor presencia en Groenlandia y sus alrededores. Por lo tanto, estamos en estrecha colaboración con el gobierno groenlandés y hemos acordado incrementar nuestras fuerzas y ejercicios militares en el Ártico y el Atlántico Norte.”

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.