Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Groenlandia

Tensión en Washington por Groenlandia: Dinamarca alza la voz contra Donald Trump

Las negociaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia están en punto muerto a pesar de la insistencia de Donald Trump en conquistar, como sea, la isla.

Ministro de Exteriores de Dinamarca Lars Lokke Rasmussen.

Tensión en Washington por Groenlandia: Dinamarca alza la voz contra Donald Trump | EFE

Publicidad

Ana Alcaide
Publicado:

La reunión celebrada en la capital estadounidense entre representantes de Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos ha dejado claras tensiones sobre el futuro estratégico del Ártico y la influencia estadounidense en la isla. Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia comparecieron conjuntamente ante la prensa tras el encuentro, en el que, según ambos mandatarios, se mantienen desacuerdos fundamentales con la administración del presidente Donald Trump.

“El acuerdo es que no hay acuerdo y, por lo tanto, seguiremos dialogando”, declaró uno de los ministros, subrayando que, aunque existen diferencias, los países han acordado continuar con las negociaciones y han creado un grupo de trabajo conjunto.

El ministro danés reitera su voluntad de cooperar con EEUU

Los líderes danés y groenlandés afirmaron que Trump está “cruzando todas las líneas rojas” con sus propuestas, pero también expresaron la voluntad de cooperar en materia de seguridad ártica, siempre dentro de un marco de respeto mutuo. El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, insistió en que fortalecer la cooperación con Estados Unidos “es fundamental”, pero advirtió: “Eso no significa que queramos ser propiedad de Estados Unidos.”

Ambos gobiernos hicieron hincapié en que no buscan que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos, una idea que ha generado preocupación en Copenhague y Nuuk. El presidente estadounidense, por su parte, mantiene una postura firme: “No voy a renunciar a opciones, pero es muy importante. Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional, incluida la de Dinamarca. Tengo muy buena relación con Dinamarca y veremos cómo se resuelve todo. Creo que algo saldrá bien.” A pesar de los desacuerdos, Trump sigue optimista y cree que llegarán a un acuerdo.

Dinamarca aumenta su presencia militar en Groenlandia

Paralelamente a las conversaciones políticas, Dinamarca anunció que aumentará su presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, reforzando la cooperación con la OTAN. El ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, explicó: “Necesitamos una mayor presencia en Groenlandia y sus alrededores. Por lo tanto, estamos en estrecha colaboración con el gobierno groenlandés y hemos acordado incrementar nuestras fuerzas y ejercicios militares en el Ártico y el Atlántico Norte.”

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Irán reabre su espacio aéreo después de ordenar su cierre ante un posible ataque inminente de EEUU

Protestas en Irán.

Publicidad

Mundo

Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Temor a un posible ataque inminente de EEUU

Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Temor a un posible ataque inminente de EEUU

El jefe del aparato judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei

Quién es Erfan Soltani, el primer condenado a muerte en las ejecuciones 'exprés' de Irán, según una ONG

Imagen del colapso de un puente en Tailandia

Vídeo: Impactantes imágenes del derrumbe de un puente dejando dos muertos en Tailandia

Ramón Larramendi, explorador experto en Groenlandia
Tensión internacional

Ramón Larramendi, explorador experto en Groenlandia: "La gente está atemorizada"

Aumenta la tensión entre EEUU e Irán
Análisis internacional

La advertencia de un experto en relaciones internacionales: "Si países como España piden a sus ciudadanos que salgan de Irán, algo se está gestando"

Agentes federales de inmigración lanzan gas lacrimógeno en un barrio residencial mientras se retiran de una multitud durante una protesta tras el tiroteo de agentes federales contra dos personas en Minneapolis, Minnesota,
EEUU

Máxima tensión en Minneapolis: un agente dispara en la pierna a un hombre mientras continúan las protestas

Tanto el agente como el hombre de origen venezolano han sido hospitalizados. El ataque se produjo después de que el oficial fuese golpeado por otros dos con una escoba y una pala.

Ministro de Exteriores de Dinamarca Lars Lokke Rasmussen.
Groenlandia

Tensión en Washington por Groenlandia: Dinamarca alza la voz contra Donald Trump

Las negociaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia están en punto muerto a pesar de la insistencia de Donald Trump en conquistar, como sea, la isla.

Protestas en Irán.

Irán reabre su espacio aéreo después de ordenar su cierre ante un posible ataque inminente de EEUU

Manifestantes denuncian que los agentes del ICE golpean y detienen a cualquiera, inmigrante o no

Manifestantes denuncian que los agentes del ICE golpean y detienen a cualquier persona, sea inmigrante o no

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haciendo la peineta al trabajador que se encara con él

Vídeo: Trump insulta y hace una peineta a un trabajador que le acusó "a gritos" de "encubrir pedófilos"

Publicidad