Elisa Beni avisa de los caminos por los que Donald Trump puede conseguir Groenlandia "legalmente": "Trump podría apretarles"

El analista en Inteligencia y Ciberseguridad Fernando Cocho explicaba que las amenazas de Donald Trump que penden sobre Groenlandia deben ser tomadas seriamente y la periodista Elisa Beni advertía de distintas formas por las que Donald Trump puede conseguir su objetivo con Groenlandia.

Groenlandia es un territorio autónomo, independiente pero comprendido dentro del Reino de Dinamarca, aunque no forma parte de la Unión Europea desde 1985, sí lo hace de la OTAN. Sin embargo eso no frena la codicia y ambiciones del presidente de Estados Unidos de imponer su control sobre el lugar, en palabras de Donald Trump: "De una forma u otra".

Fernando Cocho niega rotundamente que Donald Trump esté "de farol" con la que es la mayor isla del planeta y mencionaba que existen "precedentes de miembros de la OTAN que se han enfrentado incluso militarmente". Ponía el ejemplo de Turquía y Grecia.

"El primer riesgo para Dinamarca"

El analista en Ciberseguridad e Inteligencia destacaba la que es oficialmente "desde hace dos meses" la primera amenaza a su seguridad nacional para el Gobierno de Dinamarca, Estados Unidos. Donald Trump desde luego quiere extender los tentáculos de su control e influencia sobre este lugar del Atlántico Norte.

Calificaba la estrategia pública de Donald Trump como "una negociación a su manera" al más puro estilo de "empresario de los años 80", con una postura inicial de máximos que iría rebajando sus expectativas según avanza.

"Podría conseguirlo legalmente"

Pese a que el presidente norteamericano niega que su principal interés sea la riqueza natural de Groenlandia -con tierras raras e incluso petróleo en abundancia- y esgrime la seguridad nacional como pretexto, no convence a sus, en teoría, aliados europeos.

La periodista Elisa Beni admitía las amenazas "de máximos", pero al mismo tiempo ha advertido de la posibilidad real de que Trump consiga hacerse con el control de la isla por la vía legal, teniendo en cuenta la situación administrativa de Groenlandia.

"Simplemente con que el Parlamento groenlandés pida hacer un referéndum de independencia en la isla, Dinamarca podría oponerse", explicaba al mismo tiempo que avisaba: "Trump podría apretarles", o incluso convencerles "si Trump encuentra la forma de ofrecerles más 'pasta' que el Gobierno de Dinamarca", y/o beneficios fiscales, territoriales, etc.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

