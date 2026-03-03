Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sobreviviendo en autocaravana

Viviendo en una caravana aún teniendo un sueldo fijo: la dura realidad del precio de la vivienda en Málaga

Tienen contrato fijo, cobran cada mes y cumplen con su jornada laboral, pero no pueden pagar un piso. Conductores de ambulancia, trabajadores del aeropuerto o porteros de discoteca sobreviven en camiones y autocaravanas porque el precio de la vivienda en Málaga, en máximos históricos, les deja fuera del mercado inmobiliario.

Vivir en una caravana.

Publicidad

María Mateo
Publicado:

Una realidad cada vez más visible en Málaga: trabajadores con empleo estable que, pese a tener nómina, se ven obligados a residir en camiones y autocaravanas ante el encarecimiento extremo de la vivienda.

Conductores de ambulancia, trabajadores del aeropuerto, camareros o empleados de la construcción forman parte de esta comunidad improvisada. Pagan entre 400 y 500 euros al mes por estacionar y vivir en un camión o una caravana, una cifra que, aunque elevada para las condiciones en las que residen, resulta inasumible comparada con el mercado inmobiliario actual.

Pago 400€ de alquiler por un camión de patatas

“Yo trabajo en la construcción, llevo tres años en la misma empresa fijo. Pago 400 € de alquiler por un camión de patatas fritas. Gano 1400 € al mes”, relata uno de los vecinos.

El problema no es la falta de empleo, sino el precio de la vivienda. En la ciudad, el metro cuadrado alcanza de media los 3.600 euros, unos 1.000 euros más que la media nacional. Una diferencia que, según los afectados, hace inviable acceder a un alquiler convencional incluso con un salario estable.

Cuando mi hija viene conmigo tenemos que compartir cama

17 trabajadores del aeropuerto viven actualmente en autocaravanas. Entre ellos está Rafael, empleado aeroportuario, que ha resumido así su situación: “Sueldo normalito; pero con un sueldo es inviable tener vivienda en Málaga. Estoy separado y tengo una hija. Cuando mi hija viene conmigo tenemos que compartir cama”.

La precariedad no solo afecta a quienes trabajan en el aeropuerto. Manuel, portero de discotecas, también vive en estas condiciones. “Lo peor es un invierno aquí, cuando llegas chorreando del trabajo y no tienes ropa para ponerte”.

Otra vecina cuenta que tenía una tienda de ropa, pero tras la pandemia tuvo que cerrar. “Me subieron el precio de 500 a 1000 y ahora vivo en una caravana”, afirma.

Todos comparten un mismo perfil: trabajadores con ingresos regulares que no encajan en la imagen tradicional de exclusión social. Sin embargo, el desajuste entre salarios y vivienda les ha empujado a soluciones extremas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Jóvenes en Espejo Público.

Los jóvenes españoles opinan sobre la guerra en Oriente Próximo: "El Gobierno está adoptando una posición que no le beneficia en ningún sentido"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Lorena Vázquez, nueva novia Alejandro Sanz

El método de Alejandro Sanz para ligar, tras presentar a su nuevo amor: "Le gusta hacer eso de la pesca de arrastre"

2_Granpremio

Irene consigue la segunda parte del ‘gran premio’ valorado en 1.100€

1_Miguel

Pedro resuelve un panel de 1.050€… ¡imitando a Shakira!

Mata a su casera y se entrega.
Violencia doméstica

Un joven mata presuntamente a su casera en Carabanchel y se entrega en comisaría tras confesar el crimen

Lomo de cerdo a la sal con piquillos al pilpil
Para 4 personas

Lomo de cerdo a la sal con piquillos al pilpil, de Arguiñano: "Una receta tan jugosa que sé que la vas a hacer"

Vivir en una caravana.
Sobreviviendo en autocaravana

Viviendo en una caravana aún teniendo un sueldo fijo: la dura realidad del precio de la vivienda en Málaga

Tienen contrato fijo, cobran cada mes y cumplen con su jornada laboral, pero no pueden pagar un piso. Conductores de ambulancia, trabajadores del aeropuerto o porteros de discoteca sobreviven en camiones y autocaravanas porque el precio de la vivienda en Málaga, en máximos históricos, les deja fuera del mercado inmobiliario.

Susana Díaz en Espejo Público.
Senadora del PSOE

Susana Díaz revela el tema que más le ha hecho discutir con Zapatero: "Nos mandamos muchos WhatsApp"

La senadora del PSOE Susana Díaz ha valorado la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del 'caso Koldo'. "Decir que sí a todo es fácil, lo complicado es decir que hay cosas que no te gustan, argumentarlas y que la persona que recibe esa crítica no se sienta agredida".

Arguiñano: aguacates rellenos de arroz y maíz, una receta equilibrada que te dejará saciado y lleno de energía

Arguiñano: aguacates rellenos de arroz y maíz, una receta equilibrada que te dejará saciado y lleno de energía

Paciente Okupa Lugo

La historia del paciente okupa que se niega a abandonar el hospital: "Más caro que un hotel de cinco estrellas"

Jóvenes en Espejo Público.

Los jóvenes españoles opinan sobre la guerra en Oriente Próximo: "El Gobierno está adoptando una posición que no le beneficia en ningún sentido"

Publicidad