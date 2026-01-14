Von der Leyen contempla el artículo que obliga a la UE intervenir y apoyar a Groenlandia en caso de una operación de EEUU

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido preguntada durante una rueda de prensa desde Bruselas si la Unión Europea sobre si se vería obligada a intervenir y apoyar a Groenlandia si Estados Unidos ejecuta una operación militar debido al artículo 42.7 de la UE, la jefa del Ejecutivo comunitario simplemente ha respondido que "no es una pregunta aplicable ahora".

No obstante, ha afirmado que "más allá de las especulaciones", Groenlandia "es parte de la OTAN", y en términos de seguridad en el Ártico es uno de los "asuntos esenciales" para la Alianza Atlántica. También ha recordado el lema que une a la Alianza, "uno para todos, todos para uno".

"Así pues, la OTAN es una forma de integrar los diferentes intereses que existen allí. Pero el Ártico y la seguridad del Ártico también son cuestiones que interesan a la Unión Europea", ha añadido Von der Leyen.

En qué consiste el artículo 42.7

El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea fue aprobado en Maastricht (Países Bajos) el 7 de febrero de 1992, e indica que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros "le deberán ayuda y asistenciacon todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas".

Según el Tratado de la Unión Europea, los "compromisos y la cooperación" deberán ajustarse a los ya adquiridos en el marco de la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que son, para los Estados miembros, "el fundamento de su defensa colectiva".

Sólo hubo una ocasión en la que fue activado este artículo, y sucedió en 2015 tras los ataques terroristas en París de la sala Bataclán, motivo por el cual Francia solicitó apoyo a la Unión Europea. Sin embargo, existen dudas legales sobre si este artículo aplicaría en el caso de una agresión a Groenlandia, que si bien pertenece a Dinamarca, no forma parte de la Unión Europea.

Von der Leyen en "contacto permanente" con Dinamarca y Groenlandia

Ursula von der Leyen ha asegurado este miércoles que está en "contacto permanente" con Dinamarca para conocer "cuáles son sus necesidades" debido a la reclamación por parte de EEUU para anexionarse Groenlandia, y también ha afirmado que la isla del Ártico "puede contar" con la Unión Europea.

"Es importante que Groenlandia lo sepa. Y ellos lo saben, porque lo demostramos con hechos y no solo con palabras. Nosotros respetamos los deseos de su gente. Groenlandia puede contar con nosotros", ha declarado. Además, reafirma que sólo los groenlandeses y los daneses pueden decidir sobre su propio futuro.

Asimismo, Von der Leyen ha asegurado que actualmente hay "un canal de comunicación constante" con los groelandeses y con el Gobierno de Dinamarca, para tratar de "escuchar cuáles son sus necesidades". "Mantenemos un contacto cercano con Dinamarca", ha añadido la conservadora alemana.

La presidenta de la Comisión recuerda que desde hace más de un año, la UE ha aumentado sus inversiones en la isla perteneciente de manera autónoma a Dinamarca, y que hay "una muy buena conexión" con los groenlandeses, como la apertura de una oficina de la Unión en Nuuk, la capital de Groenlandia, en 2025.

