El Rosco | 3 de marzo

Alejandro, otra vez ante el jaque de 23 aciertos de Javier en El Rosco: “Vamos a intentarlo”

Javier ha vuelto a quedarse a sólo dos letras del bote, esta vez de 202.000 euros, obligando a su rival a otra gran remontada.

Alejandro, otra vez ante el jaque de 23 aciertos de Javier en El Rosco

Alberto Mendo
Publicado:

Javier ha vuelto a demostrar que es un hueso duro de roer en El Rosco. De hecho, está obligando a Alejandro a especializarse en remontadas, y eso que el de Pinto lleva once programas más en Pasapalabra, porque ha llegado de nuevo a 23 aciertos, quedándose otra vez a sólo dos del bote, en esta ocasión de 202.000 euros.

Alejandro ha comenzado la prueba con siete segundos más y con dos buenos turnos, que le han llevado a un parcial de 12-4 a su favor. Sin embargo, Javier ha ido nivelando las fuerzas, hasta dar un espectacular acelerón desde la P: ha enlazado once aciertos, terminando la primera vuelta con 21 y añadiendo uno más con la A que había dejado pendiente. Su jaque definitivo lo ha dejado tras sacar otra respuesta y dejar el listón en 23.

Consciente del reto que tenía por delante, Alejandro se ha encomendado a la heroica con optimismo: “Vamos a intentarlo”. Con 17 letras en verde en ese momento, necesitaba sacar seis letras para evitar recaer en la Silla Azul. ¡No te pierdas en el vídeo el desenlace de este gran Rosco!

