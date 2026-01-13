Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Groenlandia y Dinamarca plantan cara a Trump: "No está en venta"

Este miércoles, el ministro de Exteriores danés y la ministra groenlandesa de Exteriores se reunirán con Marco Rubio y JD Vance en la Casa Blanca.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen' en una rueda de prensa.

Alejandro Lorente
Publicado:

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha confirmado una reunión este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar la crisis en Groenlandia, que contará con la participación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

De parte de Dinamarca, acudirá a la reunión también la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt. El objetivo del encuentro es poder abordar "cara a cara", ha explicado Rasmussen, las pretensiones estadounidense de hacerse con el control de la isla ártica.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han estado presentes desde que su regreso hace un año a la Casa Blanca. Su argumento se basa en la seguridad nacional, y advierte de la presencia de buques en chinos y rusos en la región. Por este motivo, el presidente de Estados Unidos quiere controlar la isla.

"Groenlandia espera que el diálogo fluya con respeto y teniendo siempre en cuenta la posición constitucional de Groenlandia, así como el Derecho Internacional y el derecho de la población a la autodeterminación", sostiene el ministro. "Una cosa que todo el mundo debe entender es que no seremos parte de Estados Unidos. No vamos a estar gobernados por ellos", ha añadido.

Kaja Kallas evalúa las amenazas de Trump

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, declaró el pasado jueves que "los mensajes que recibimos sobre Groenlandia son extremadamente preocupantes. Y también hemos mantenido conversaciones entre los europeos sobre si se trata de una amenaza real y, si lo es, cuál sería nuestra respuesta".

"Todas estas declaraciones" de su presidente "no contribuyen precisamente a la estabilidad mundial", recalcó.

Groenlandia "no está en venta"

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha asegurado este martes que, si tuviera que decidir sobre el futuro del territorio, prefiere "la Groenlandia de ahora", que "es danesa y no estadounidense".

"Si tenemos que elegir, preferimos Dinamarca. Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN. Preferimos la Groenlandia que conocemos hoy. Este no es el momento de divisiones y discusiones, es el momento de permanecer unidos y seguir construyendo en base a la comunidad que ya tenemos", ha declarado en una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen'.

Además, lamenta la presión de Donald Trump, y ha señalado que resultan "inaceptables" sus repetidas amenazas sobre la isla ártica. "Estamos haciendo frente a una crisis geopolítica", ha expresado, aclarando también que la isla "no está en venta".

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen' en una rueda de prensa.

