Mejores momentos | 3 de marzo

Alejandro salva resoplando su duelo en La Pista: “Qué rabia me está dando”

El concursante ha reconocido la canción con el primer fragmento, pero no se ha llevado la victoria hasta que sólo quedaba un segundo en juego.

3-rabia

Alejandro salva resoplando su duelo en La Pista

Alberto Mendo
Publicado:

Con la llegada de Javier a Pasapalabra, Alejandro se ha dado cuenta de que tiene a un rival muy duro para los duelos en La Pista. Por eso, le ha dado especialmente “rabia” lo que le ha ocurrido en este programa, al saberse la canción pero no poder demostrarlo. Lo suto ha terminado siendo un “parto” similar al que acababa de vivir Armando del Río con el ‘Corazón partío’ de Alejandro Sanz.

2-parto

El “parto” de Armando del Río

Los concursantes se han trasladado con la música al año 1972. Alejandro ha reconocido el tema ya con el primer fragmento, pero sin poder ir más allá de la melodía. Rosario Pardo le animaba a recurrir al spanglish, pero el madrileño se veía sin opciones. “Spanglish pero con decencia”, bromeaba.

Para fortuna de Alejandro, Javier se ha mantenido en blanco todo el duelo. Incluso han fallado los dos la tarea de traducir el título del español al inglés, hasta que el concursante más veterano ha dado con la respuesta exacta en su última oportunidad. Lo ha celebrado resoplando. ¡Descubre en el vídeo de qué canción se trata!

