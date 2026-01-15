El almirante Rodríguez Garat advierte de las consecuencias del conflicto de Groenlandia: "La OTAN está paralizada"

El presidente de los Estados Unidos está empecinado en poner Groenlandia bajo dominio de Estados Unidos, y con ello pone una vez más en riesgo la ya de por sí precaria estabilidad internacional. Donald Trump no distingue entre aliados y adversarios, por muy históricos que sean los lazos. Pretende un mundo de vasallos y enemigos. La unión Europea una vez más recurre a una diplomacia que parece un arte de otro tiempo y que corre peligro de extinción en el mundo actual, pero también mueve ficha y varios países -con los nórdicos a la cabeza- han anunciado el envío de tropas a la isla del Atlántico Norte. La OTAN, organización que ha garantizado la paz desde la posguerra de la última contienda mundial, se resquebraja por la ambición de Trump, que con el pretexto de la seguridad nacional de EEUU, vuelve a hacer sonar los tambores de guerra para quizás después no poder contenerse y desvelar los motivos reales de sus acciones, como ocurría con el petróleo en el caso de Venezuela.

Las conversaciones iniciadas en Washington por el futuro de la isla no han logrado acercar posturas.

¿Apelará Dinamarca al artículo 4 de la Alianza?

El ataque o amenazas sufridas por un país miembro de la OTAN pueden levarla a invocar la cláusula cuarta del tratado de la coalición, sin embargo esta no se construyó teniendo en cuenta el posible conflicto entre varias naciones miembro.

"No es la solución ideal"

Juan Rodríguez Garat, almirante de flota retirado de la Armada Española, aclaraba que "la OTAN está paralizada" en ese supuesto, que dejó de ser tal cuando Grecia y Turquía elevaron sus diferencias hasta el conflicto militar por la soberanía de varios territorios en el Mar Egeo y en Chipre. Consideraba el militar jubilado que recurrir a ese artículo cuatro "no es la solución ideal".

Responde con un tan contundente como escueto "efectivamente" a la pregunta de Susanna Griso de si Estados Unidos impondrá "la ley del más fuerte" en el conflicto de la soberanía de Groenlandia.

Un objetivo clave

El avance de Rusia "poquito a poquito" en Ucrania y la amenaza de sus "6.000 ojivas nucleares" sobre territorio europeo, hacían al almirante poner en contexto esta nueva crisis internacional inventada por Washington: "El objetivo de Europa tendría que ser que esta crisis pase sin destruir a la OTAN. Cuanto menos se use a la OTAN en esta cuestión, mejor. Mucho mejor que utilizar el artículo 4".

