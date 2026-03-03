Éxito total de Esperansa Grasia con sus cinco trucos en El Hormiguero: "Es el mejor día de mi vida"

Álex González ha visitado El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre sus nuevos proyectos, además de mostrar su faceta más cercana y reflexiva. De hecho, el actor ha hablado de su proyecto personal más enriquecedor: "El dinero lo puedes reponer, la salud no".

Tras la entrevista, el invitado ha descubierto los trucos queha preparado para su sección. Lo primero que ha enseñando la colaboradora de El Hormiguero ha sido cómo atar los cordones en un segundo con sólo dos movimientos de manos. Es tan rápido que ha tenido que repetirlo varias veces para quepudiera aprenderlo bien. También ha sido muy útil descubrir cómo desatar de forma fácil una bolsa con un nudo dándole muchas vueltas.

Uno de los trucos que más ha gustado es cómo, con cortes finos, Esperansa ha presentado una naranja de forma divertida. Ha sido su tercer éxito, y la colaboradora estaba exultante: "Es el mejor día de mi vida". También ha sorprendido con un inesperado uso de la mochila: si aparece una visita indeseada, abre con ella en la mano para decir que te vas. ¡Pablo ha sido la víctima! La guinda ha sido comprobar cómo, empalmando cuatro cazadoras, la colaboradora ha logrado la prenda que más abriga del mundo. ¡Descubre todos los trucos en el vídeo!