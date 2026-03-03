Mónica Cruz se sincera sobre las comparaciones con Penélope Cruz: "Entre ella y yo no hay competitividad ninguna"

Mónica Cruz no le teme a nada y, tras triunfar en el mundo de las pasarelas, la danza y de la interpretación, se atreve con un nuevo reto: el de convertirse en diseñadora de moda. La hermana de Penélope Cruz ha cumplido un sueño, sacando una línea de vestidos que reivindican el papel de la artesanía.

La artista no solo atraviesa un momento dulce en lo profesional, sino también en lo personal. Mónica disfruta de la vida junto a su hija Antonella, de 13 años, a la que decidió tener como madre soltera. Además, goza de una relación muy bonita con sus hermanos, Eduardo y Penélope Cruz.

Durante toda su vida, Mónica y Penélope Cruz han tenido que enfrentar numerosas comparaciones, algo que para ellas no era un peso, sino un orgullo. "Para mí, mi prioridad siempre ha sido mi familia, entre Penélope y yo no hay competitividad ninguna", asegura.

A pesar de lo que algunos piensan, Mónica advierte que, para ella, ser hermana de Penélope nunca fue un lastre, sino todo lo contrario. "Cuando me dicen que les gusto yo más que mi hermana como un halago, me parece feo", señala. Una relación que va más allá de lo profesional y que las ha unido como amigas y como familia.