El proyecto personal más enriquecedor de Álex González: "El dinero lo puedes reponer, la salud no"

El intérprete ha hablado sobre la newsletter que tiene en la que trata de motivar a sus seguidores a mejorar sus hábitos.

Álex González ha llegado a El Hormiguero con su carisma y habitual naturalidad. El actor ha compartido anécdotas de su trayectoria y ha protagonizado una entrevista cercana y dinámica.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por su proyecto personal más enriquecedor: una newsletter que ha creado en la que trata de responder y motivar a sus seguidores a mejorar sus hábitos.

El intérprete ha dicho que el cuerpo es nuestro bien más preciado y que hay que cuidarlo porque la salud no se puede reponer a diferencia del dinero. ¡No te lo puedes perder!

