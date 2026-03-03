El proyecto personal más enriquecedor de Álex González: "El dinero lo puedes reponer, la salud no"

Álex González ha llegado a El Hormiguero con su carisma y habitual naturalidad. El actor ha compartido anécdotas de su trayectoria y ha protagonizado una entrevista cercana y dinámica.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por su proyecto personal más enriquecedor: una newsletter que ha creado en la que trata de responder y motivar a sus seguidores a mejorar sus hábitos.

El intérprete ha dicho que el cuerpo es nuestro bien más preciado y que hay que cuidarlo porque la salud no se puede reponer a diferencia del dinero. ¡No te lo puedes perder!