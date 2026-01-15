Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: España no descarta participar en la misión militar en Groenlandia

La tensión a nivel global no cesa. En esta línea, uno de los puntos calientes es Irán. El país persa ha reabierto el espacio aéreo tras cerrarlo durante varias horas ante la posibilidad de un ataque inminente de EEUU mientras continúan las revueltas que vive el país.

Asimismo, el ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha enviado un mensaje al presidente de EEUU Donald Trump, en el que solicita que "no cometa el mismo error" de junio de 2025 cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán.

Según la ONG Iran Human Rights esta semana la cifra de civiles muertos se elevó a al menos 3.428 en los 18 días de protestas.

