Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: España no descarta participar en la misión militar en Groenlandia
La tensión a nivel global no cesa. En esta línea, uno de los puntos calientes es Irán. El país persa ha reabierto el espacio aéreo tras cerrarlo durante varias horas ante la posibilidad de un ataque inminente de EEUU mientras continúan las revueltas que vive el país.
Asimismo, el ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha enviado un mensaje al presidente de EEUU Donald Trump, en el que solicita que "no cometa el mismo error" de junio de 2025 cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán.
Según la ONG Iran Human Rights esta semana la cifra de civiles muertos se elevó a al menos 3.428 en los 18 días de protestas.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: 15 militares franceses llegan a Groenlandia
Una quincena de militares provenientes de Francia se encuentran en tierras groenlandesas con motivo de las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de la isla de soberanía danesa.
Así lo ha corroborado el embajador francés para los Polos y los Océanos, Olivier Poivre d'Arvor en una entrevista a la emisora France Info y recoge EFE.
Este envío de militares llega después de que el presidente de la República de Francia, anunciase el envío de "elementos militares" a la Isla ártica.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: España, líder de la misión en la OTAN en Irak a partir de mayo
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado que España se encargará de liderar la misión de la OTAN en Irak. Así lo ha confirmado durante su encuentro en los pasillos del congreso con los medios de comunicación.
Dicha misión tiene como motivo ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes y las instituciones de enseñanza militar iraquíes mediante la capacitación y el asesoramiento de los funcionarios de defensa y seguridad iraquíes del Ministerio de Defensa, la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional y las escuelas militares y las instituciones de educación militar iraquíes.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para abordar las tensiones en Irán
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene una cita este jueves de urgencia para tratar la situación en Oriente Próximo, en mitad de las tensiones entre Irán y EEUU.
A la reunión acudirán 15 países y está previsto que comience a 15.00 horas, es decir, a las 21:00, hora española.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Irán cumple una semana sin internet y comunicaciones limitadas
Este jueves se cumple una semana del bloqueo cibernético al que continúan sometidos los iraníes desde que comenzaron las protestas hace 19 días.
Muchos iraníes expresan su malestar ante este gesto. "Cortan internet cada vez que van a matar gente", ha asegurado a EFE un vecino de Teherán. "Esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado cuando ha habido protestas, y lo hacen para que no se sepa fuera lo que ocurre", ha afirmado este vecino.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Delcy Rodríguez confirma la apertura de "espacios políticos" en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado un "nuevo movimiento político" en el país latinoamericano para apostar por el "entendimiento" de las diferencias ideológicas. La líder venezolana ha avanzado que "el objetivo es abrir espacios políticos" y que este fue el motivo "que se trazó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones".
"Venezuela se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política e ideológica, pero con respeto hacia el otro, hacia los Derechos Humanos", ha declarado la actual presidenta, según recoge Europa Press.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Robles no descarta que España participe en la misión militar europea en Groenlandia
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado la posibilidad de que nuestro país participe en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con la isla.
"Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos" ha expresado la ministra ante su llegada al Congreso, según recoge EFE.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: EEUU comienza a vender petróleo venezolano
Washington ha completado su primera venta de petróleo venezolano con un valor de 500 millones de dólares (430 millones de euros). Así lo confirman medios como CNN o Fox News.
Esta compraventa llega después del secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Con ello, Trump ha dejado claro su deseo de hacerse con el crudo venezolano.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Francia da luz verde al envío de "elementos militares" a Groenlandia
El presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, ha confirmado el envío de "elementos militares" a Groenlandia. Así lo ha confirmado a través de un mensaje en la red social 'X', afirmando que "los primeros elementos militares franceses ya están en camino".
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: EEUU echaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela
El Senado estadounidense ha dado su negativa a la resolución de poderes de guerra que habría impedido a Donald Trump ordenar el uso de fuerza militar en Venezuela.
Los senadores Josh Hawley (Missouri) y Todd Young (Indiana) formaron parte de una mayoría de 52 legisladores que facilitaron este bloqueo a Trump.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Teherán reabre su espacio aéreo
Las autoridades iraníes han reabierto su espacio aéreo tras la suspensión de todos los vuelos que ha durado durante cinco horas. Según datos de la web FlightRadar24, algunos vuelos han retomado su ruta hacia Teherán.
