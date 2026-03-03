Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mata a tiros a su esposa de 24 años en el hospital tras dar a luz a su primer hijo

La madre de Terry apuntó que la esposa no quería que la familia estuviese en el parto.

Imagen de archivo de una persona en la cama de un hospital

Imagen de archivo de una persona en la cama de un hospital

El domingo un matrimonio dio luz a su primer hijo. La pareja de Kynath Terry y Precious Johnson acudieron al Hospital Baptist Health Brookwood en Alabama, Estados Unidos, para dar la bienvenida al bebé, sin embargo lo que se preveía que iba a ser un día de felicidad terminó con un desenlace inimaginable.

El marido, de 19 años, mató a a tiros su mujer, de 24, momentos después de dar a luz. Posteriormente se suicidó en el centro hospitalario. Aunque se desconoce de si el bebé estaba presente durante el incidente, la policía apuntó que el matrimonio fueron los únicos heridos.

Antes del nacimiento, la pareja estaba pasando por un bache. La madre de Terry comentó a al medio 'WTVM 13' de los problemas matrimoniales de los fallecidos, pero no pensaban que derivaría en violencia por parte de su hijo. Además, señaló que la mujer no quería que la familia de Terry estuviese en el hospital.

El hospital fue confinado durante dos horas mientras la policía investigaba el tiroteo. Después de determinar que no existía ninguna amenaza por parte de los pacientes ni personal del centro levantaron el confinamiento.

El Departamento de Policía de Homewood describió la tragedia como "un aparente asesinato-suicidio y es de naturaleza doméstica". Por su parte, la presidenta de la Asociación de Hospitales de Alabama, Danne Howard, lo tachó como "un incidente aislado". Tras lo sucedido, el centro hospitalario tendrá una revisión de seguridad tras las "lecciones aprendidas" de un informe posterior a la investigación.

Mató a su mujer e hijos

En julio de 2024 Brandon Allan Kendrick II, de 32 años, fue detenido tras matar a su esposa e hijos a tiros en una comunidad rural en Alabama. Todos ellos recibieron disparos en la cabeza con una pistola. El autor de los hechos era padre de tres niños de 2,6 y 9 años. El hombre no dio un motivo cuando lo detuvieron.

Las autoridades acudieron al lugar tras la llamada de uno de los integrantes de la casa asegurando que le habían disparado. Sin embargo "a medida que los agentes acudían, decían que había más niños heridos de bala", declaró el sheriff Jody Wade, quien añadió que "los oficiales experimentados me dijeron que es lo peor que han visto nunca".

